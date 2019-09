माळशिरसमधून उत्तम जानकरांचा लढण्याचा मार्ग मोकळा

पुणे : अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या माळशिरस मतदारसंघातून उत्तम जानकर यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माळशिरस विधानसभा निवडणुकीत रंगत वाढणार आहे. उत्तम जानकर यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाला आहे. हिंदू खाटीक जात प्रमाणपत्र वैध ठरवलं आहे. माळशिरसमधून निवडणूक रिंगणात उत्तम जानकर उतरणार आहेत. मागील निवडणुकीमध्ये खाटीक जात प्रमाणपत्र वैध नसल्याने त्यांना निवडणूक लढवता अली नाही आज उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. उत्तम जानकर यांनी मागील निवडणूक शेतकरी संघटनेकडून लढवणार होते. मात्र, अर्जासोबत हिंदू खाटीक जातीचा दाखला जोडला होता, परंतु जात पडताळणी समितीने तो रद्द ठरवल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयानेही या निर्णयाला स्थगिती दिली नव्हती. मात्र, आज हायकोर्टने दिलासा दिल्याने जानकर यांना आता निवडणूकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

