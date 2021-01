औद्योगिक वसाहतीत रिकामे भूखंड मागणीप्रमाणे द्यावेत 

सांगली : औद्योगिक वसाहतीत जे भुखंड रिकामे आहेत. ज्यावर उद्योगांची उभारणी झाली नाही, असे रिकामे भुखंड उद्योग विभागाच्या मान्यतेने ताब्यात घेऊन, उद्योजकांच्या मागणीनुसार उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी आज दिले. जिल्हा उद्योग मित्र समिती, जिल्हा सल्लागार समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर, व्यवस्थापिका विद्या कुलकर्णी, वसंतदादा पाटील औद्योगिक वसाहतीचे सचिन पाटील, कृष्णा व्हॅलीचे शिवाजी पाटील, रमेश आरवाडे, औद्योगिक वसाहत (विटा) चे अध्यक्ष माणिक पाटील, कुपवाड औद्योगिक वसाहतीचे विनोद पाटील उपस्थित होते. डॉ. चौधरी म्हणाले,""औद्यागीक वसाहतीतील समस्या सोडवण्यासाठी महापालिकेने अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची कार्यवाही करावी. ज्यासाठी महापालिकेला अधिकच्या निधीची गरज आहे. त्याचे प्रस्ताव तयार करुन जिल्हा नियोजन समितीला सादर करावेत. विकास कामांना निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. एमआयडीसीत सीईटीपी प्लॅंट सुरू करण्याची तत्काळ कार्यवाही करावी. ईएसआयसीच्या सोयी सुविधा मिळण्यास हॉस्पिटलची प्रलंबित देयके अदा करण्याबाबत कार्यवाही करावी.'' एमआयडीसीतील खोक्‍यांचे अतिक्रमण, अंतर्गत रस्त्यांची दुरूस्ती, प्रदुषण, कचरा संकलन, कुपवाड शहर ते एमआयडीसी हद्दीपर्यंत विद्युत दिव्यांचे खांब व रस्त्याच्या बाजूचे अतिक्रमण काढण्याबाबत, औद्योगीक वसाहतीतील रस्त्यावर गतीरोधक करणे यावर चर्चा झाली. संपादन : प्रफुल्ल सुतार



Web Title: Vacant plots in industrial estates should be provided as per demand