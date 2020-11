वाळवा- चांदोली राजमार्ग विना अडथळा पूर्ण होणार

नेर्ले : वाळवा ते चांदोली दरम्यान होणारा राजमार्ग 158 विना अडथळा पूर्ण होईल आशा दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रतिपादन आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी केले. ते आज धोत्रेवाडी, कासेगाव, वाटेगाव ता. वाळवा येथे वरील रस्त्याच्या कामाबाबत नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बैठका झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवराज पाटील प्रमुख उपस्थित होते. मानसिंगराव नाईक म्हणाले,""वाळवा ते नवेखेड, बहे, तांबवे, कासेगाव, वाटेगाव, वाकुर्डे, शेडगेवाडी मार्गे चांदोली असा नव्याने राज्यमार्ग-158 होणार आहे. त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी आज नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. हा रस्ता एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक यांच्या अर्थसह्यातून होणार आहे. या रस्त्याच्या मार्गावर काही ठिकाणी अतिक्रमणे झालेली आहेत. त्यासाठी सार्वजनीक बांधकाम यांच्याकडून संबंधित लोकांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. लोकांच्या समस्या व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक तांबवे, धोत्रेवाडी, कासेगाव, वाटेगाव येथे जाऊन समस्या जाणून घेतल्या व सूचना केल्या आहेत. विना अडथळा मार्गचे काम पूर्ण व्हावे, असे आवाहन आमदार नाईक यांनी केले.'' यावेळी वाळवा तालुक्‍याचे माजी सभापती रवींद्र बर्डे, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष लिंबाजी पाटील, अशोकराव मोरे, विक्रम जाधव, धोत्रेवाडी माजी सरपंच प्रदीप माने, शंकर जाधव, रामभाऊ माने, कासेगाव सरपंच किरण पाटील, माजी सरपंच प्रकाश पाटील, सरपंच सुरेश साठे, उपसरपंच शुभांगी पाटील, सुशील लोकरे, भीमराव पाटील आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

सांगली



