Indian Democracy : दोन-पाच हजारांच्या मोबदल्यात मत विकायचं का? शंभर वर्षांच्या संघर्षातून मिळालेल्या संविधानिक समान मताधिकाराचा अपमान की लोकशाहीची खरी कसोटी

मताधिकार सर्वांना द्यायचा आणि मिळवायचा, जगभरातील देशांचा हा प्रवास अत्यंत संघर्षमय राहिला आहे. हा संघर्ष पाहिला आणि अभ्यासला तर आपल्या देशात संविधान लागू झाल्याच्या पहिल्याच दिवसापासून मिळालेल्या मताधिकाराचे महत्त्व किती मोठे आहे, हे सहज लक्षात येते. .त्यामुळे आज महापालिका निवडणुकीत एखाद्या प्रभागात मताला दोन-पाच हजार, अगदी दहा हजार रुपयांच्या 'वाटपाची' चर्चा कानावर पडते, तेव्हा खरेच आपल्याला आपल्या मताची खरी किंमत कळली आहे का, असा प्रश्न पडतो. मतासाठी पैसे घेण्याच्या समर्थनार्थ लाख युक्तिवाद करता येतील; केलेही जातात. मात्र, मताधिकाराच्या खऱ्या मोलापुढे त्या सर्व युक्तिवादांना तीळमात्रही किंमत नाही. कारण शेवटी तुमची किंमत तुम्हीच ठरवायची आहे! - जयसिंग कुंभार.भारतीय संविधानाने १९५० मध्येच, पहिल्या दिवसापासून, झोपडपट्टीत राहणारा असो वा उंच महालातील, पुरुष असो वा स्त्री—प्रत्येक नागरिकाला समान मताचा अधिकार दिला. जात, धर्म, लिंग किंवा श्रीमंती-गरिबी असा कोणताही भेद न करता भारताने 'प्रौढ मताधिकार' स्वीकारला, तेव्हा जगातील अनेक तथाकथित प्रगत देशांना वाटत होते की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटना समितीचा हा निर्णय त्या काळातील निरक्षर भारतात पचनी पडणार नाही; उलट तो अराजकाला निमंत्रण देईल..पहिल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी करताना प्रशासनाने केलेली कमरतोड मेहनत वाचली तरी आज थक्क व्हायला होते. एकूणच जगाचा सर्वांना समान मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रवास मोठा, संघर्षमय आणि प्रेरणादायी आहे. .जगातील लोकशाहीच्या प्रवासातील हे टप्पे पाहिले की, आपल्या घटना समितीचा विशाल दृष्टिकोन लक्षात येतो. १८ व्या आणि १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला लोकशाही मानल्या जाणाऱ्या इंग्लंड आणि अमेरिकेतही सर्वांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. .ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन किंवा मालमत्ता आहे अशांनाच, तेही फक्त पुरुषांनाच, मतदानाचा अधिकार होता. त्यातही शिक्षण व कर भरण्याची क्षमता असे निकष होते. औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगार वर्ग संघटित झाला. ब्रिटनमध्ये १८३०-४० च्या दशकात 'चार्टिझम' (Chartism) चळवळ उभी राहिली. कष्टकरी पुरुषांनाही मतदानाचा अधिकार मिळावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. हळूहळू मालमत्तेची अट शिथिल करण्यात आली..विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत म्हणजे १९२० पर्यंत जगातील जवळपास कोणत्याही देशात महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. १८९३ मध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार देणारा न्यूझीलंड हा जगातील पहिला देश ठरला. संसदीय लोकशाहीतील प्रगत देश मानल्या जाणाऱ्या ब्रिटन आणि अमेरिकेत महिलांना मताधिकारासाठी तीव्र संघर्ष करावा लागला..हा संघर्ष 'सफ्रजेट चळवळ' (Suffragette Movement) म्हणून ओळखला जातो. पहिल्या महायुद्धानंतर महिलांच्या योगदानाची दखल घेत ब्रिटनने १९२८ मध्ये, तर अमेरिकेने १९२० मध्ये (१९ वी घटनादुरुस्ती) महिलांना पूर्ण मतदानाचा अधिकार दिला..वर्णद्वेष आणि नागरी हक्कांचा संघर्षही मताधिकाराच्या चळवळीचा महत्त्वाचा भाग आहे. अनेक देशांत लोकशाही असूनही कृष्णवर्णीय किंवा मूळ रहिवाशांना मतदानापासून वंचित ठेवले जात होते. अमेरिकेत १९६५ च्या 'वोटिंग राइट्स ॲक्ट'पर्यंत अनेक राज्यांत कृष्णवर्णीयांना मतदानासाठी अडथळे आणले जात होते. महात्मा गांधींना गुरू मानणाऱ्या मार्टिन ल्युथर किंग (ज्युनिअर) यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनानंतर हा बदल झाला..दक्षिण आफ्रिकेत 'अपार्थाईड' (वर्णभेद) व्यवस्थेमुळे कृष्णवर्णीयांना अधिकार नव्हते. अगदी अलीकडे-१९९४ मध्ये नेल्सन मंडेला राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर तेथील सर्व नागरिकांना समान मतदानाचा अधिकार मिळाला. .या संघर्षमय प्रवासाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या पूर्वसुरींनी आपल्याला दिलेल्या मताधिकाराचे मूल्य आपण ठरवायचे आहे. भारतीय लोकशाहीचा पाऊण शतकांचा प्रवास विवेकबुद्धी शाबूत असलेल्या कोट्यवधी मतदारांच्या बळावरच घडला आहे, यापुढेही तो तसाच घडत राहावा..पाच वर्षे लुटीच्या संमतीचा दर किती?ही सारी उजळणी यासाठी की, अमूक प्रभागात दोन, पाच किंवा दहा हजार रुपयांना पॅनेलसाठी मतदान करण्याचा 'दर' निघाल्याची चर्चा कानावर पडते. तेथील कार्यकर्ते सांगतात की, झोपडपट्टीवासीच नव्हे, तर पांढरपेशी लोकही बिनदिक्कत पैसे मागत आहेत किंवा घेत आहेत. मग, त्यांच्या मताचे नेमके मूल्य किती? हिशेब मांडू या. .एका वर्षाचे ३६५ आणि पाच वर्षांचे १८२५ दिवस होतात. दोन, पाच किंवा दहा हजार रुपये मिळाले तरी त्यातून पाच वर्षांत दिवसाला अनुक्रमे फक्त १ रुपया ०९ पैसे, २ रुपये ७३ पैसे किंवा ५ रुपये ४७ पैसे एवढेच मिळतात. हीच रक्कम पॅनेलमधील चार उमेदवारांत विभागली, तर तुमच्या भावी नगरसेवकाला तुम्हाला पाच वर्षे 'लुटण्याचा' परवाना देण्याचा दर प्रतिदिन अनुक्रमे २७ पैसे, ६८ पैसे किंवा १ रुपया ३६ पैसे इतकाच ठरतो..