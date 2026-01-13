पश्चिम महाराष्ट्र

Indian Democracy : दोन-पाच हजारांच्या मोबदल्यात मत विकायचं का? शंभर वर्षांच्या संघर्षातून मिळालेल्या संविधानिक समान मताधिकाराचा अपमान की लोकशाहीची खरी कसोटी

Responsibility of Voters : जगभरातील दीर्घ आणि रक्तरंजित संघर्षातून मिळालेला मताधिकार भारतीय नागरिकांना संविधानाच्या पहिल्याच दिवसापासून मिळाला, ही बाब भारतीय लोकशाहीची महान ताकद दर्शवते.
An Indian voter casting a ballot, symbolising the power and responsibility of democracy.

मताधिकार सर्वांना द्यायचा आणि मिळवायचा, जगभरातील देशांचा हा प्रवास अत्यंत संघर्षमय राहिला आहे. हा संघर्ष पाहिला आणि अभ्यासला तर आपल्या देशात संविधान लागू झाल्याच्या पहिल्याच दिवसापासून मिळालेल्या मताधिकाराचे महत्त्व किती मोठे आहे, हे सहज लक्षात येते.

