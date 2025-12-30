पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : काँग्रेससोबत बोलणी सुरूच; अन्यथा वंचित २१ जागांवर ‘गॅस सिलिंडर’वर रणांगणात

Vanchit Bahujan Aghadi Alliance : काँग्रेस व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची भूमिका स्पष्ट होईपर्यंत वंचित बहुजन आघाडीची आघाडीची बोलणी सुरूच राहणार,ऐनवेळी राजकीय गोंधळ टाळण्यासाठी वंचितने २१ उमेदवारांचे अर्ज भरून ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवला आहे
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : ‘‘वंचित बहुजन आघाडी कॉँग्रेस सोबत जाण्यासाठी तयार आहे. कॉँग्रेसचे सहयोगी खासदार विशाल पाटील यांच्याशी चर्चा सुरू आहे. ऐनवेळी कुणाशीच आघाडी झाली नाही, तर वंचित बहुजन आघाडीचे २१ उमेदवार रिंगणात असतील,’’ अशी माहिती राज्य उपाध्यक्ष तथा पक्ष निरीक्षक सोमनाथ साळुंखे यांनी दिली.

