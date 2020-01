राजर्षीचे विविध पैलू चित्रे रेखटले कागदवर

कोल्हापूर : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जीवनावर आधारीत कलाकृती चित्रकार व शालेय विद्यार्थ्यांनी कागदावर आज अलगद रेखाटल्या. एकेक चित्र तयार होत असताना त्या पाहण्यास शाहूप्रेमींची लगबग राहिली. महापालिकेतर्फे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज समाधी स्मारक लोकार्पण सोहळ्यानिमित्त समाधी परिसरात कलाप्रदर्शनाचे आयोजन केले होते. सुमारे शंभरावर विद्यार्थ्यांनी त्यात सहभाग घेतला. महापौर सूरमंजिरी लाटकर, आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्याचे उद्‌घाटन झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय, पद्माराजे विद्यालय, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हायस्कूल, डॉ. दीपक साळुंखे प्राथमिक विद्यालय, राजर्षी शाहू प्राथमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी कलाप्रदर्शनात सहभागी होत शाहूंच्या विविध आठवणींची चित्रे रेखाटली. दळवीज आर्ट इन्स्टिट्युट व कलासाधना मंचच्या चित्रकारांनीही शाहूंच्या चित्रातून आठवणी जाग्या केल्या. विजय टिपूगडे, प्रा. मनोज दरेकर, शैलेश राऊत, आरिफ तांबोळी, विवेक कवाळे, अनिकेत मुळे, प्रसाद राऊत, समाधान हेंदळेकर यांनी अप्रतिम चित्रे रेखाटून उपस्थितांची वाहवा मिळवली. या प्रसंगी राम काटकर, सुनील बिद्रे, बाबा साळोखे, रसूल पटेल, प्रकाश गवंडी, इंद्रजित सावंत, पंडित कंदले, वसंत मुळीक, आदिल फरास, नंदकुमार मोरे, अभिजित जाधव, राजसिंह शेळके, संजय सरनाईक, कादर मलबारी, डॉ. दिलीप पाटील, विजय माळी उपस्थित होते.

