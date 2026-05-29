Success Story : Heart Attack ने आईचं निधन, घराची संपूर्ण जबाबदारी पडली वेदिकाच्या खांद्यावर; हलाखीच्या परिस्थितीतूनही 'ईश्वरपूर'ची लेक झाली मुंबईत पोलीस

ईश्वरपूर (सांगली) : घरात आईचा मृतदेह ठेवलेला होता, लहान भाऊ कोपऱ्यात बसून रडत होता, वडील पूर्णपणे खचले होते आणि त्या सगळ्या परिस्थितीत एक अल्पवयीन मुलगी स्वतःचे अश्रू पुसत घर सावरण्याचा प्रयत्न करत होती. त्याक्षणी तिच्या आयुष्यातील बालपण संपले होते. पुढे जे काही होते ते फक्त संघर्ष, जबाबदारी आणि आईचे अपूर्ण राहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याची जिद्द होती. आज त्याच मुलीची मुंबई पोलिस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून निवड झाली आहे. ईश्वरपूरच्या दत्त टेकडी परिसरात राहणाऱ्या वेदिका सुनीता संदीप डाके हिची (Vedika Dake Mumbai Police success story) ही कहाणी अनेक ग्रामीण मुलींसाठी प्रेरणादायी ठरेल, अशीच आहे..वेदिकाचे वडील संदीप डाके हे एका साडी विक्रीच्या दुकानात काम करतात. आई लोकांच्या घराची धुणी भांडी करत होती. अत्यंत सामान्य आणि आर्थिकदृष्ट्या हलाखीच्या परिस्थितीत हे कुटुंब जगत होते. मात्र, वेदिकाच्या आईची एकच इच्छा होती की, मुलीने पोलिसात भरती व्हावे. त्यासाठी आईने स्वतः पुढाकार घेत ईश्वरपूर येथील हर्ष अकॅडमीत वेदिकाला प्रवेश मिळवून दिला. परंतु, नियतीने वेगळाच घाव घातला. प्रवेश घेतल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात हृदयविकाराच्या धक्क्याने तिच्या आईचे निधन झाले आणि घराची संपूर्ण जबाबदारी वेदिकाच्या खांद्यावर येऊन पडली..मोठी बहीण सांगली येथे जेएनएमचे शिक्षण घेत होती. लहान भाऊ यश अजून शाळेत शिकत आहे. घरात आई नसल्याने वडील कामावर गेले की घर, स्वयंपाक, भावाची काळजी, वडिलांची जबाबदारी आणि स्वतःचा अभ्यास हे सर्व वेदिकालाच सांभाळावे लागायचे. एवढ्या कमी वयात तिच्यावर अक्षरशः पालकत्वाची जबाबदारी आली होती. एकावेळी तर मोठ्या बहिणीच्या शाळेत पालकांना बोलावले असताना वेदिकाच तिची पालक म्हणून सांगलीला उपस्थित राहिली होती. ही आठवण सांगताना तिच्या बहिणीच्या डोळ्यांत आजही अश्रू उभे राहतात..घरची परिस्थिती बिकट असल्याने अनेकदा तिला हा प्रयत्न सोडून द्यावा असे वाटले; परंतु आईचे स्वप्न आणि स्वतःची जिद्द यामुळे ती ढळली नाही. रोज सकाळी घरातील सर्व कामे उरकून ती घरापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मैदानावर सरावासाठी जायची. कठोर शारीरिक सरावानंतर पुन्हा घरकाम आणि रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास असे प्रयत्न सुरू होते. या प्रवासात हर्ष अकॅडमीचे संचालक रवी बावडेकर यांनी दिलेले मार्गदर्शन आणि मानसिक आधार तिच्यासाठी मोठी ताकद ठरला. "परिस्थिती कठीण असली तरी स्वप्न सोडायचे नसते," हा त्यांचा सल्ला तिने कायम लक्षात ठेवला आणि त्याच बळावर ती पुन्हा उभी राहिली..मुंबई पोलिस भरतीत निवड झाल्याचा निकाल आला, आनंदाचे वातावरण होते; पण त्या आनंदात आई नसल्याची वेदनाही होती. आईचे स्वप्न साकार केल्याचा आनंद तिच्या डोळ्यात झळकत आहे. आज तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. अनेक लोक स्वतःहून भेटत आहेत, कौतुक करत आहेत. मात्र संघर्षाच्या काळातील एकाकीपणाची आठवण तिच्या मनातून गेलेली नाही. "अडचणीच्या काळात आपल्याजवळ फार कमी लोक उभे राहतात. पण यश मिळाल्यावर तेच लोक कौतुकासाठी पुढे येतात," असेही ती सांगते..ग्रामीण भागात अजूनही मुलींच्या शिक्षणाकडे दुय्यम नजरेने पाहिले जाते. या परिस्थितीत वेदिकाचे यश हे केवळ वैयक्तिक यश नाही, तर संघर्षातून उभ्या राहणाऱ्या ग्रामीण मुलींच्या जिद्दीचे प्रतीक आहे. आई गमावलेली, घर सांभाळणारी, भावाचे पालकत्व स्वीकारणारी आणि स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करणारी वेदिका आज अनेक मुलींसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहे..मला पीएसआय व्हायचंय!मला पीएसआय ची पोस्ट काढायची आहे. आता परिस्थिती हलाखीची असल्याने हे पद स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही; पण मी एक दिवस तेदेखील पद मी मिळवेन, असा विश्वास तिने व्यक्त केला.