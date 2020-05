ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर भाजी, फळे किट

सांगली ः कोरोना संसर्गाचा प्रार्दुभाव दिवसेन-दिवस वाढत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी पिकवलेला भाजीपाला, फळे थेट ग्राहकांना ना नफा, ना तोटा या तत्त्वावर किट तयार करून देण्यात येतो आहे. हा उपक्रम चांगला आहे, असे मत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज मास्तोळी यांनी आज येथे केले. कृषी विभाग, मराठा सेवा संघ आणि शिवशक्ती महिला बचत गटाने किट वाटपासाठी पुढाकार घेतला आहे. मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष किरण पाटील, राजेंद्र पाटील, सर्जेराव पाटील, सचिव शाहीर पाटील, शकुंतला जाधव, शीतल मोरे यांच्या उपस्थितीत किट विक्रीस सुरवात झाली. कोरोना पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना भाजीपाला, फळे विकणे अवघड होत आहे. व्यापारी कमी किमतीत भाजीपाला घेताहेत. दुसऱ्या बाजूला विक्रेत्यांचा अनेकांशी संपर्काने ग्राहकांना भाजी घेताना धास्ती वाटतेय. या पार्श्वभूमीवर शेतीमालास चांगला आणि ग्राहकांना योग्य दरात भाजी मिळावी, यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. शेतकरी गटांच्या रेसिड्यू फ्री, कीटनाशक मुक्त भाज्या घेऊन थेट ग्राहकांच्या घरापर्यंत पोहोचणार आहेत. शारीरिक प्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी विविध प्रकारच्या भाज्या, फळे आहारात आवश्‍यक आहेत. शेतकऱ्यांकडून आलेल्या भाज्यांची प्रतवारी करून कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मास्क, हॅंडग्लोज वापरुन किट तयार केली जात आहेत. स्वच्छता, गुणवत्तेचीही काळजी घेतली जातेय. पहिल्या टप्प्यात येथील सिव्हिल रुग्णालयाच्या पाठीमागे मराठा सेवा संघ कार्यालयात नोंदणी करावी आणि विजयनगर येथे किट विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. गृहनिर्माण संस्था, अपार्टमेंट, कॉलनी, सोसायटी ठिकाणी एकत्रित 10 किटची मागणी असल्यास त्यांना घर पोहोच करण्याची व्यवस्थाही आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाला दाम मिळवून देण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. भाजी विक्री किट संदर्भात ग्राहकांनी आणि शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा.



