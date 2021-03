सांगली जिल्ह्यात तीन व्यक्तींमागे एक वाहन; नऊ वर्षांत दुप्पट वाढ

सांगली : जिल्ह्यातील वाहन संख्या वाढीचा वेग गेल्या दहा वर्षांपासून वाढत आहे. रोज 150 नवी वाहने रस्त्यांवरून धावत आहेत. जिल्ह्यातील लोकसंख्येची तुलना करता नऊ वर्षांपूर्वी सहा व्यक्तींमागे एक वाहन असे प्रमाण होते. सध्या लोकसंख्या 30 लाखांहून अधिक आहे; तर वाहनसंख्येनेही दहा लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे तुलना करता तीन व्यक्तींमागे एक वाहन असे प्रमाण आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून वाहनांची संख्या वाढतच आहे. 20 ते 25 वर्षांपूर्वीचे चित्र पाहिले, तर महाविद्यालय परिसर असो, की एखादी कंपनी, कारखाना परिसर असो, तेथे सायकली लावण्यासाठी स्टॅंड असायचे. परंतु या सायकल स्टॅंडची जागा सध्या दुचाकींनी घेतल्याचे चित्र कॉलेज, कंपनी, कारखाने आदी परिसरात पहायला मिळते. 20 वर्षांपूर्वी दारात दुचाकी म्हणजे स्टेटस्‌चा विषय असायचा, तसेच दुचाकीसाठी बॅंका, अर्थसहाय्य कंपन्यांचे कर्ज मिळवणे म्हणजे दिव्यच असे. परंतु लोकांची मागणी आणि बॅंका, अर्थसहाय्य कंपन्यांची गरज लक्षात घेऊन त्यात गेल्या काही वर्षांत सुटसुटीतणा आला आहे. वाहनांसाठी सहज कर्ज मिळू लागल्यामुळे अनेकांच्या दारात सध्या दुचाकी पाहायला मिळतात. तोच प्रकार रिक्षा, मालवाहतूक गाड्या, ट्रॅक्‍टर, ट्रक आदी गाड्यांच्या बाबतीत दिसतो. जिल्ह्यातील अपवाद वगळता रस्त्यांची अवस्था तीच आहे. रूंदीकरण फारसे झाले नाही. मात्र या रस्त्यांवरून धावणाऱ्या सर्व प्रकारच्या गाड्यांची संख्या वाढली आहे. अनेक रस्त्यांवर दिवसभर ट्रॅफिक जामचा अनुभव येतो. नऊ वर्षांपूर्वी जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या वाहनांची संख्या 5 लाख 20 हजार होती. सध्या वाहनसंख्येने दहा लाखांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. तुलनाच केली, तर नऊ वर्षात वाहनसंख्या दुपटीने वाढली. सहा व्यक्तींमागे एक वाहन हे प्रमाण आता तीन व्यक्तींमागे एक वाहन असे बनले आहे. दुचाकी संख्या साडेसात लाखांवर

जिल्ह्यातील वाहन संख्येत सर्वाधिक संख्या दुचाकींची आहे. डिसेंबर 2020 अखेर दुचाकींची संख्या 7 लाख 54 हजार 213 होती. गेल्या अडीच महिन्यात त्यात आणखी भर पडली आहे. दुचाकींची संख्या बाईक : 6 लाख 14 हजार 75

स्कुटर प्रकार : 88 हजार 342

मोपेड : 51 हजार 786 मोटारींचा वेग जास्त

वाहनसंख्या वाढीचा विचार केला, तर सर्वाधिक मोटारसंख्या वाढीचा वेग जास्त आहे. नऊ वर्षांपूर्वी 36 हजार 791 इतक्‍या मोटारी होत्या. सध्या डिसेंबर अखेर 97 हजार 328 मोटारी झाल्या आहेत. तुलनाच केली, तर अडीच ते पावणे तीन पटीने मोटारी वाढल्या आहेत. दुचाकीपेक्षा मोटार दारात असणे स्टेटस्‌चा विषय बनला आहे. जिल्ह्यातील वाहनांची संख्या वाहनांचा प्रकार 31 मार्च 2012 अखेर 31 डिसेंबर 2020 अखेर दुचाकी वाहने 3,99,630 754213 मोटार 36,791 97328 जीप 15,219 22946 स्टेशन वॅगन 352 352 टॅक्‍सी कॅब्स 881 496 मीटर फिटेड 474 505 टुरिस्ट कॅब्स 344 1451 ऑटो रिक्षा 7528 10540 स्टेज कॅरेज 870 870 मिनी बस 43 149 स्कूल बस 114 615 खासगी सर्व्हिस वाहने 39 85 ऍम्ब्युलन्स 154 236 बहुउद्देशीय वाहने 86 222 ट्रक्‍स आणि लॉरीज 7856 11118 टॅंकर 599 901 डिलिव्हरी व्हॅन चारचाकी 9979 24253 डिलिव्हरी व्हॅन तीनचाकी 5943 8132 ट्रॅक्‍टर 18,035 43284 ट्रेलर 15,293 20464 इतर 671 1269 एकूण 5,20,901 999429 संपादन : युवराज यादव

Web Title: A vehicle behind three persons in Sangli district; Doubled in nine years