Sangli Cooperative Mall : सहकारी संस्थांच्या वतीने बचत गटांसाठी मॉल; खासदार विशाल पाटील, ‘कृष्णाई सरस’ बचत गट वस्तू विक्री, प्रदर्शनाला प्रारंभ

Self Help Groups : सांगलीत महिलांच्या उद्यमशीलतेचा उत्सव रंगला आहे. ‘कृष्णाई मिनी सरस’ या बचत गट वस्तू विक्री प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी खासदार विशाल पाटील यांनी महिलांसाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून मॉल उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी संकल्पना मांडली.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : ‘‘महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व सक्षम बनल्या आहेत. बचत गटांचे स्टॉल्स पाहून आनंद झाला. सहकारी संस्थेचा माधमातून बचत गटासाठी मॉल कसे उभारता येतील, यासाठी प्रयत्नशील आहोत,’’ असे मत खासदार विशाल पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केले.

