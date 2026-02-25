Sangli Cooperative Mall : सहकारी संस्थांच्या वतीने बचत गटांसाठी मॉल; खासदार विशाल पाटील, ‘कृष्णाई सरस’ बचत गट वस्तू विक्री, प्रदर्शनाला प्रारंभ

सांगली : ‘‘महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व सक्षम बनल्या आहेत. बचत गटांचे स्टॉल्स पाहून आनंद झाला. सहकारी संस्थेचा माधमातून बचत गटासाठी मॉल कसे उभारता येतील, यासाठी प्रयत्नशील आहोत,’’ असे मत खासदार विशाल पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केले..येथील नेमिनाथनगरातील कल्पद्रुम मैदानावर ‘कृष्णाई मिनी सरस’ हे बचत गट वस्तू विक्री प्रदर्शन आयोजित केले आहे. खासदार विशाल पाटील यांच्याहस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. प्रदर्शनास नागरिकांनी भेट देऊन रेथील वस्तूंची खरेदी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले..ग्रामीण महिला-प्रेरित उद्योजकांसाठी ‘शी-मार्ट’.सीईओ विशाल नरवाडे म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून महिलांसाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांचा लाभ घेऊन महिलांनी पुढे जावे. त्यांना पूर्ण सहकार्य राहील. बचत गटांसाठी जिल्हा परिषदेसमोर ‘उमेद’ मॉल करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.’’ जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर यांनी प्रास्ताविकात प्रदर्शनाबाबत माहिती दिली..दैनंदिन कार्यक्रम...‘कृष्णाई मिनी सरस’मध्ये बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे ५५ व खाद्य पदार्थाचे २० स्टॉल आहेत. या ठिकाणी खरेदी, अस्सल गावरान चवीची खाद्य मेजवानी व सांस्कृतिक कार्यक्रमांतर्गत मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. २४ ते २८ फेब्रुवारीदरम्यान सकाळी १० ते रात्री १० या वेळेत हे प्रदर्शन सुरू आहे. प्रदर्शनात दररोज सायंकाळी ७ ते रात्री १० या वेळेत सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्पर्धा होणार आहेत..उमेद प्रकल्प संचालकांकडून\nमावळ तालुक्याचा दौरा\nमावळ तालुक्याचा दौरा.खासदारांनी केले पालकमंत्र्यांचे कौतुक४० वर्षांपूर्वी वसंतदादा पाटील यांनी महिलांना मोफत शिक्षण देण्याचा पायंडा पाडला होता, असे खासदार श्री. पाटील यांनी सांगून, शिक्षणामुळे महिला सक्षम होत असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही महिलांना मोफत तंत्र शिक्षण देण्याचा निर्धार केला आहे. या शिक्षणामुळे महिला सक्षम होऊन त्या घर चालवत आहेत, असे सांगत पालकमंत्र्यांच्या निर्णयाचे कौतुकही केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.