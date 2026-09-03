Police Bharti Aspirant Heart Attack : पोलिस भरतीचं स्वप्न राहीलं अधुरं! म्हैसाळच्या 22 वर्षीय ट्रेकरचा हृदयविकाराने मृत्यू, डोंगरावर पायऱ्या चढताना काळाचा घाला

म्हैसाळ/इटकरे : येडेनिपाणी (ता. वाळवा) येथील डोंगरावर ट्रेकिंगसाठी गेलेल्या म्हैसाळ येथील विशाल काशिनाथ वाघमोडे (वय २२) याचा हृदयविकाराने बुधवारी मृत्यू (Vishal Waghmode heart attack) झाला. विशाल सांगली येथील एका अकॅडमीत पोलिस भरतीचे प्रशिक्षण घेत होता..बुधवारी तो सहकाऱ्यांसह डोंगरावर ट्रेकिंगसाठी गेला होता. पायऱ्या चढून आल्यानंतर त्याला थकवा जाणवू लागल्याने तो बसला. सहकारी त्याची विचारपूस करीत असतानाच त्याला हृदयविकाराचा झटका आला. त्याच्या सहकाऱ्यांनी त्याला ईश्वरपूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला..Chiplun Mandal Officer Bribe Case : 10 हजारांची लाच स्वीकारताना चिपळूणचे मंडळ अधिकारी पोलिसांच्या ताब्यात; जमीन खरेदीच्या नोंदीसाठी घेतले होते पैसे.मात्र, रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. विशालचा लहान भाऊ क्रिश हादेखील सांगलीतील याच अकॅडमीत पोलिस भरतीचे प्रशिक्षण घेत आहे. याबाबत डॉ. अभिजित खोत यांनी कुरळप पोलिस ठाण्यात वर्दी दिली..कष्टकरी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगरविशालचे वडील काशिनाथ आप्पासो वाघमोडे शेतमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. विशाल आणि त्याचा भाऊ क्रिश दोघेही पोलिस भरतीची तयारी करीत होते. मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या कुटुंबीयांवर विशालच्या निधनाने आघात झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.