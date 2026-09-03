पश्चिम महाराष्ट्र

Police Bharti Aspirant Heart Attack : पोलिस भरतीचं स्वप्न राहीलं अधुरं! म्हैसाळच्या 22 वर्षीय ट्रेकरचा हृदयविकाराने मृत्यू, डोंगरावर पायऱ्या चढताना काळाचा घाला

Yedenipani mountain trekking incident : येडेनिपाणी डोंगरावर ट्रेकिंगसाठी गेलेल्या म्हैसाळच्या २२ वर्षीय विशाल वाघमोडेचा अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. विशाल सांगलीत पोलिस भरतीचे प्रशिक्षण घेत होता.
22-year-old police aspirant dies

22-year-old police aspirant dies

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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म्हैसाळ/इटकरे : येडेनिपाणी (ता. वाळवा) येथील डोंगरावर ट्रेकिंगसाठी गेलेल्या म्हैसाळ येथील विशाल काशिनाथ वाघमोडे (वय २२) याचा हृदयविकाराने बुधवारी मृत्यू (Vishal Waghmode heart attack) झाला. विशाल सांगली येथील एका अकॅडमीत पोलिस भरतीचे प्रशिक्षण घेत होता.

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