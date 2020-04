सांगली-भाजपने महापूराच्या काळात काय मदत केली हे सर्वांनाच माहिती आहे. कोरोना साथीच्या काळात सरकारच जबाबदारीने काम करीत असताना मदतीपेक्षा राजकीय टीका करण्यातच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील समाधानी आहेत, असे मत कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्‍विजित कदम यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. सांगली शहरातील एस-टी बसस्थानक, सिव्हिल हॉस्पिटल आणि मार्केट यार्डातील शिवभोजन केंद्रांना मंत्री श्री. कदम यांनी भेटी दिल्या. त्यांनी शहरातील रेशन दुकानांनाही भेटी देवून पाहणी केली. जिल्हा परिषदेतही त्यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी आमदार विक्रम सावंत, सीईओ अभिजित राऊत यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. मंत्री कदम म्हणाले, ""भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य करण्यापेक्षा टीका करीत आहे. कोरोना पार्श्‍वभूमिवर भाजपचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून काम करीत आहेत, असे त्यांचे मत आहे. वास्तविक महापुराच्या काळात भाजप नेत्यांनी जनतेला काय मदत केली ही सर्वांना माहीत आहे. विरोधक म्हणून टीका करावी पण चांगल्या कामाचे कौतुक सुद्धा करावे. चंद्रकांतदादांसारख्या जेष्ठ नेत्याने असे वक्तव्य करणं चुकीचे आहे. कोरोनाच्या संकटात कोणीही राजकारण करू नये.'' आत्ता सर्वांनी एकत्रित काम करण्याची वेळ असल्याचेही मंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, ""शहरातील शिवभोजन केंद्रातून गरजूंना चांगला फायदा होत आहे. पहिल्या दीड तासातच सर्व म्हणजे उद्दिष्टपूर्ती होत आहे. रेशन दुकानांतुनही धान्यांची उचल सर्व सामान्य करीत आहेत.''



Web Title: Vishwajeet Kadam's question: What has BJP helped in the flood