सांगली ः पुणे पदवीधर मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार संग्रामसिंह देशमुख यांनी कडेगाव येथे मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी योगायोगाने राज्यमंत्री विश्‍वजीत कदम देखील आले होते. कडेगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या मतदान केंद्रांमध्ये देशमुख यांनी आपलं मत नोंदवलं. पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजप आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार हे सांगली जिल्ह्यातील असून त्यामुळे सांगली जिल्ह्यात चुरशीने मतदान सुरू आहे. मतदानाकेंद्राजवळील एका कार्यकर्त्याच्या घरी चहा घेतला. निवडणूक खिलाडु वृत्तीने लढवायची असते ही फक्त सदिच्छा भेट असल्याचा खुलासा दोघांनीही आवर्जून केला. दरम्यान महाआघाडीचे उमेदवार अरुण लाड यांनी पलूस मतदान केंद्रात मतदानाचा हक्क बजावला. श्री देशमुख यांनी आपला विजय निश्‍चित असल्याचा दावा केला. पक्षाचे पाचही जिल्ह्यातील नेटवर्क आणि कार्यकर्त्यांचे जाळे विजय मिळवून देईल असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. लाड यांनीही विजयाचा दावा केला. ते म्हणाले,"" हा मतदारसंघ आपल्या मालकीचा आहे असं ज्या पक्षाला वाटत होतं त्यांना यावेळी बदलेलला मतदार योग्य संदेश देईल. सुशिक्षित आणि खेडोपाडी गावा गावातील शहरातील मतदार बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने मतदान करतील असा दावाही त्यांनी केला.

Web Title: Vishwajeet-Sangram Singh face to face; The meeting took place at Kadegaon center during polling