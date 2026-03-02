Vishwajit Kadam : राज्यातील प्रश्नांवर सरकारला जाग कधी?; आमदार विश्वजित कदम : विधानसभा अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरले

कडेगाव : ‘‘अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांचे स्मारक, तरुणांना रोजगार, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये, एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, परकीय गुंतवणूक, स्टार्टअप, नवीन उद्योजकता, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, राज्यात नवीन उद्योग, राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था, शेतकरी कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना मदत आदी प्रश्नांबाबत सरकार कधी जागे होणार,’’ असा प्रश्न उपस्थित करत आमदार विश्वजित कदम यांनी सरकारला धारेवर धरले. .विधिमंडळाच्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर ते बोलत होते. राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांवर आमदार कदम यांनी भूमिका मांडत राज्यातील भीषण वास्तव सभागृहापुढे आणले..Sangli Reactions : अर्थसंकल्प देशाला चालना देणारा की आकड्यांचा खेळ? सांगलीत तीव्र मतभेद.ते म्हणाले, ‘‘सरकार मोठ-मोठे आकडे सांगत आहे. १ डिसेंबर २०२४ मध्ये एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न गायब होऊन आता २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनविण्याचे स्वप्न दाखविले जात आहे. .मार्च-२०२५ मध्ये १५ लाख रोजगारनिर्मितीचा दावा केला जात होता. आता २०२६ मध्ये ते आकडे बदलून ३० लाख कोटींचे करार व ४० लाख रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा दावा केला जात आहे. .Satej Patil: झिरवळांच्या कार्यालयात ACB ची धाड, फडणवीसांच्या परवानगी शिवाय नाही; अधिवेशनापूर्वी सतेज पाटलांनी उपस्थित केला कळीचा मुद्दा.प्रत्यक्षात मात्र एप्रिल-२०२५ ते नोव्हेंबर-२०२५ या काळात नॅशनल करिअर सर्व्हिस पोर्टलवर ३४ लाख ५४ हजार बेरोजगारांची नोंद झाली आहे. २०० हून अधिक कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या आहेत. मग ही गुंतवणूक कुठे जाते आणि सरकार काय करते?’’.‘‘शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा आहे, असे असताना मदतीची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. तरुण पिढी ड्रग्ज, अमली पदार्थ यांचे सेवन करत व्यसनाकडे जात आहे, हे पदार्थ कुठून येतात, त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी,’’ अशी मागणी त्यांनी केली. .Satej Patil: झिरवळांच्या कार्यालयात ACB ची धाड, फडणवीसांच्या परवानगी शिवाय नाही; अधिवेशनापूर्वी सतेज पाटलांनी उपस्थित केला कळीचा मुद्दा.ठेकेदारांची बिले अडकल्याने मोठ्या रस्त्यांपेक्षा ग्रामीण रस्ते, शेतरस्ते, ‘जलस्वराज्य’सारख्या प्रकल्पांची कामे थांबली असून नागरिकांच्या सोयीची ही कामे तत्काळ पूर्ण झाली पाहिजेत. ग्रामीण भागातील शहरांना निधी देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. युवापिढीला रोजगार मिळाला पाहिजे, या सर्व प्रश्नांवर झोपलेले सरकार जागे होणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.