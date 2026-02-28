Sangli ACB Trap Action : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! विटा उपविभागीय कार्यालयातील तो 'साहेब' 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात!

विटा (सांगली) : जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या अर्जाच्या निकालासाठी तक्रारदारांकडे पाच हजार रुपये लाचेची मागणी करणाऱ्या विटा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील लघुलेखक रमेश आण्णा शिंदे (वय ५५, ईश्वरपूर, ता. वाळवा) याला रंगेहाथ पकडल्याचे सांगली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (Sangli ACB Traps Vita Government Clerk) पोलिस उपअधीक्षक श्रीमती यास्मीन इनामदार यांनी सांगितले. .यातील तक्रारदाराने त्याच्या पक्षकारांतर्फे जन्म-मृत्यू नोंदणीचे अर्ज वकीलपत्र घेऊन प्रांत कार्यालय विटा येथे दाखल केले होते. त्यापैकी झालेल्या ४ अर्जांच्या निकालाचे व प्रलंबित १ अर्जाच्या निकालांचे असे प्रत्येकी १ हजार रुपयांप्रमाणे एकूण ५ हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी सांगली लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकास दिला होता..Snake in Grapes Farm Sangli : शेतकऱ्याच्या काळजाचा ठोकाच चुकला! द्राक्ष वेलीवर वेटोळे घालून बसलेल्या नागाला पाहून काळजाचं पाणी झालं; पाहा अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ...त्याची उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय विटा कार्यालयात पडताळणी केली. त्याने लोकसेवक रमेश शिंदे याने लाचेची मागणी केली असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर काल दुपारी उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयासमोर सापळा रचण्यात आला. त्यावेळी रमेश शिंदे याला तक्रारदाराकडून ५ हजारांची रक्कम स्वीकारताना लाचलुचपतच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले..Board Exam Teacher Harassment : शिक्षण क्षेत्राला काळिमा! बोर्डाचा पेपर द्यायला आलेल्या मुलीचा मोबाईल नंबर घेतला आणि...; छेड काढणाऱ्या शिक्षकाला केंद्रावरच चोपलं.भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम ७ प्रमाणे विटा पोलिसांत शिंदे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे. पोलिस निरीक्षक किशोरकुमार खाडे तपास करत आहेत. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर पोलिस अधीक्षक अर्जुन भोसले, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सांगली लाचलुचपत विभागाच्या पोलिस उपअधीक्षक यास्मीन इनामदार, पोलिस निरीक्षक योगेश चव्हाण, किशोरकुमार खाडे, पोलिस प्रीतम चौगुले, अजित पाटील, रामहरी वाघमोडे, सलीम मकानदार, ऋषिकेश बडणीकर..तसेच पोपट पाटील, उमेश जाधव, धनंजय खाडे, सुदर्शन पाटील, चंद्रकांत जाधव, सीमा माने, सागर नायकुडे, विना जाधव, अमर शेस्वरे, विठ्ठलसिंग राजपूत यांनी केली. दरम्यान, लाचेच्या मागणी संबंधात तक्रारी असल्यास सांगली पोलिस उपअधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक, विभागाच्या हेल्पलाईन क्रमांक १०६४ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन इनामदार यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.