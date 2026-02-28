पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ACB Trap Action : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! विटा उपविभागीय कार्यालयातील तो 'साहेब' 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात!

Sangli ACB Catches Vita Clerk Accepting Bribe : विटा येथील उपविभागीय कार्यालयातील लघुलेखकाने जन्म-मृत्यू नोंदणी अर्जांच्या निकालासाठी पाच हजारांची लाच मागितल्याने सांगली एसीबीने सापळा रचून त्याला रंगेहात पकडले.
Sangli Anti Corruption Bureau Vita bribery case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

विटा (सांगली) : जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या अर्जाच्या निकालासाठी तक्रारदारांकडे पाच हजार रुपये लाचेची मागणी करणाऱ्या विटा येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील लघुलेखक रमेश आण्णा शिंदे (वय ५५, ईश्वरपूर, ता. वाळवा) याला रंगेहाथ पकडल्याचे सांगली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (Sangli ACB Traps Vita Government Clerk) पोलिस उपअधीक्षक श्रीमती यास्मीन इनामदार यांनी सांगितले.

