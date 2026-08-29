पश्चिम महाराष्ट्र

Teacher Selection: कुकटोळीच्या विवेकन वाघमारे यांची सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत शिक्षकपदी निवड

कुकटोळीच्या जिल्हा परिषद शाळेतून सुरू झालेला विवेकन वाघमारे यांचा शैक्षणिक प्रवास अखेर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत शिक्षकपदी नियुक्तीपर्यंत; सातत्यपूर्ण अभ्यास, अथक परिश्रम आणि पालकांच्या मार्गदर्शनाचा परिपाक
From a teacher father’s guidance to becoming a teacher himself — Vivekan Waghmare earns a ZP teacher post in Sindhudurg.

From a teacher father’s guidance to becoming a teacher himself — Vivekan Waghmare earns a ZP teacher post in Sindhudurg.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली : सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कुकटोळी येथील विवेकन सुभाष वाघमारे यांची सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत शिक्षकपदी निवड झाली आहे. गावातील जिल्हा परिषद शाळेपासून सुरू झालेला त्यांचा शैक्षणिक प्रवास आता शिक्षक म्हणून सेवेत दाखल होण्यापर्यंत पोहोचला आहे.

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