शिराळा : कांदे (ता. शिराळा) येथील भाजपाच्या लोकनियुक्त सरपंच सौ. सुवर्णा बाळासाहेब पाटील यांच्या विरोधात मंजूर झालेल्या अविश्वास ठरावास संमती देण्यासाठी उद्या (ता.24) विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात जनता लोकनियुक्त सरपंचांच्या पाठीशी राहणार की त्यांना पदावरून खाली खेचनार याची उत्सुकता जिल्ह्याला लागली आहे. हा वाद ग्रामपंचायत विरुद्ध सरपंच असा आहे. सर्व सदस्यांनी या अविश्वास ठरवाला मंजुरी दिली आहे. लोकनियुक्त सरपंच यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर करण्यासाठी सर्वच पक्षाच्या सदस्यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. सरपंचावर अविश्वास ठराव आणण्यासाठी मतदान घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. सरपंच सुवर्णा पाटील यांच्याबद्दल उपसरपंचासह 11 ग्राम पंचायत सदस्यांनी तहसीलदार गणेश शिंदे यांच्याकडे अविश्वास ठरावाबाबत मागणी केली होती. विद्यमान सरपंच सदस्यांना विश्वासात न घेता मनमानी कारभार करतात. कर्तव्यात कसूर करतात. त्यांचे पती अनधिकृतपणे ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक कामात हस्तक्षेप करतात. गावच्या विकासामध्ये निरुत्साह दाखवून धनादेश जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवतात. त्यामुळे त्यांच्यावर अविश्वास दाखल करण्यासाठी पुढील कार्यवाही करावी, अशा मागणीचे निवेदन उपसरपंच शशिकांत पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य विश्वास पाटील, संग्रामसिंह पाटील, गजानन पाटील, विश्वनाथ पाटील, अर्चना पाटील, माधुरी पाटील, मनीषा कुंभार, अर्चना कुंभार, विमल कुंभार, शशिकला कांबळे यांनी तहसीलदार यांना दिले होते. त्यानुसार तहसीलदार गणेश शिंदे यांनी ग्रामपंचायतची विशेष सभा घेतली. त्यात 11-1 ने अविश्वास ठराव पारित करण्यात आला होता. पुढील कार्यवाहीसाठी अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जि.प. शाळेत विशेष ग्रामसभा

जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक 1 व 2 येथे उद्या (ता.24) सकाळी 9.30 ते 11.30 पर्यंत सर्व मतदारांनी विशेष ग्रामसभेसाठी उपस्थित रहावे. 11.30 वाजता विशेष ग्राम सभा प्रारंभ होऊन 12 ते 5 पर्यंत उपस्थित मतदारांचे गुप्त पद्धतीने मतदान होईल. त्यानंतर मतमोजणी होणार आहे.

Web Title: voting today on no confidence motion against Kande sarpanch