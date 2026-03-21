Road Construction : पायपीट ४-५ वर्षे, तरी मिळत नाही रस्ता; महसूल विभागाबद्दल शेतकऱ्यांत संताप

ऐतवडे खुर्द : वाळवा महसूल विभागात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. शेतरस्ता मागणीसाठी चार ते पाच वर्षे पायपीट करावी लागते. रस्ता मागणीसाठी महसूल विभागात 'तारीख पे तारीख' प्रकार सुरू आहेत..अर्जदार त्रस्त झालेत. रस्ते, तसेच पाणंद रस्ते वाहतुकीस खुले करण्यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देत आहे. रस्ते मार्गी लावण्यासाठी जीवाचे रान करत आहेत. मात्र 'महसूल'मधील वरिष्ठ अधिकारी शेतकऱ्यांना 'तारीख पे तारीख' करायला लावत आहेत..महसूल विभाग इकडची तिकडे फाईल करण्यातच धन्यता मानत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून उमटत आहे. तालुक्याला दर महिन्याला जमीन महसूल प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. विविध प्रकारच्या कामासाठी आवश्यक कागदपत्रे या विभागातून वेळेवर मिळत नाहीत..रेकॉर्ड विभागातील काहींनी तर कहरच केला आहे. व्यवहार, नोंदी खोळंबून राहतात. 'मध्यस्थां'ना भेटण्याची अप्रत्यक्ष सूचना केली जाते. आधीच शेतकरी नुकसान सोसत आहे. शेतकरी पैसे आणणार कोठून? अधिकारी विचार तरी कधी करणार?.चिकुर्डे महसूल मंडल अंतर्गत समाविष्ट ऐतवडे बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांनी १७ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये शेतपीक वाहतुकीसाठी सरबांधावरून कायमस्वरुपी रस्ता मिळावा, यासाठी तहसीलदारांकडे मागणी केली आहे. .त्या अर्जाची आजअखेर सुनावणी झालेली नाही. स्थळपाहणी नाही. शेतकऱ्यांनी पुन्हा २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शेतरस्त्यासाठी १४३ अन्वये मागणी केली. चिकुर्डेच्या मंडल अधिकाऱ्यांनी संबंधित रस्त्याची स्थळ पाहणी केली. प्रस्ताव तालुक्याला जमा केला. .तहसीलदारांनी या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना तहसीलदारांच्या दालनात बोलावून माहिती घेतली. अधिकाऱ्यांसमोर दोन तारखा झाल्या. तद्नंतर जाबदारांना म्हणणे मांडण्याची सूचना केली..दुसऱ्या तारखेला जाबदार म्हणणे घेऊन गेल्यानंतर तहसीलदारांनी अर्जदारांना १४३ अन्वये पुन्हा मागणी करण्यास सांगितले. शेतकरी अर्जावर अर्ज देऊनही हेलपाटे मारत बसायचे का, असा सवाल शेतकऱ्यांतून उमटत आहे..अर्जदाराचे गावच बदललेअर्जदार व जाबदार हे सर्व ऐतवडे बुद्रुक गावचे रहिवासी आहेत. मागणी सरबांधावरून रस्त्याची आहे. महसूल विभागाने मात्र अर्जदारांना नोटिसीवर पेठचे रहिवासी करून टाकले. जाबदार मात्र ऐतवडे बुद्रुकचा रहिवासी असा हा महसूल विभागाचा डोळेझाकपणा सुरू असून नेमकं काय चाललंय, असा सवाल तालुक्यातून होत आहे..राज्य शासनाच्या वतीने पाणंद रस्त्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी उपलब्ध करून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेताना दिसून येत आहे. प्रशासनाकडून स्थळपाहणीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची टिंगलच लावली आहे. याकडे जिल्हाधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देऊन शेतकऱ्यांच्या कामाचा निपटारा व्हावा.-सचिन पाटील, शेतकरी, ऐतवडे बुद्रुक