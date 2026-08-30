पश्चिम महाराष्ट्र

Chandoli Dam Water Storage Update : चांदोली धरण महिनाभर आधीच 100 टक्के भरले! पाणी व्यवस्थापनामुळे पूरस्थिती टळली, धरणात 34.40 टीएमसी जलसाठा जमा

Chandoli Dam 34.40 TMC water storage : वारणा (चांदोली) धरण यंदा महिनाभर अगोदर १०० टक्के भरले आहे. धरणात ३४.४० टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे.
Warana Dam water storage today

Warana Dam water storage today

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वारणावती : वारणा (चांदोली) धरण यंदा महिनाभर अगोदरच शंभर टक्के भरले आहे. धरणात ३४.४० टीएमसी इतका पूर्ण क्षमतेचा जलसाठा झाला असून, धरण प्रशासनाच्या नियोजनामुळे यंदा पूरस्थिती टाळत धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात (Warana Chandoli Dam 100 percent full) आली.

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