Chandoli Dam Water Storage Update : चांदोली धरण महिनाभर आधीच 100 टक्के भरले! पाणी व्यवस्थापनामुळे पूरस्थिती टळली, धरणात 34.40 टीएमसी जलसाठा जमा

वारणावती : वारणा (चांदोली) धरण यंदा महिनाभर अगोदरच शंभर टक्के भरले आहे. धरणात ३४.४० टीएमसी इतका पूर्ण क्षमतेचा जलसाठा झाला असून, धरण प्रशासनाच्या नियोजनामुळे यंदा पूरस्थिती टाळत धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात (Warana Chandoli Dam 100 percent full) आली..चांदोली धरण हे मातीचे धरण म्हणून प्रसिद्ध असून त्याची एकूण पाणी साठवण क्षमता ३४.४० टीएमसी आहे. गतवर्षी ३० सप्टेंबर रोजी धरण शंभर टक्के भरले होते. यंदा मात्र २९ ऑगस्टलाच धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने गतवर्षीच्या तुलनेत सुमारे महिनाभर अगोदर धरण भरले आहे. यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण कमी असतानाही धरणातील पाणीसाठा पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचला आहे..धरण प्रशासनाने पावसाचा अंदाज, धरणातील पाणीसाठा आणि आवक यांचा विचार करून केलेल्या पाणी व्यवस्थापनामुळे यंदा मोठ्या प्रमाणात पाणी साठविता आले. तसेच पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित ठेवल्याने धरण परिसरात पूरस्थिती निर्माण झाली नाही. सध्या धरण परिसर तसेच पाणलोट क्षेत्रात हलका पाऊस सुरू आहे. शनिवारी २४ तासांत १७ मिलिमीटर, तर आठ तासांत १० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. आतापर्यंत धरण परिसरात एकूण २०९६ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. धरणात सध्या ३२५५ क्युसेक वेगाने पाण्याची आवक सुरू आहे..Pune Bengaluru Highway : कराडच्या उड्डाणपुलावरील स्ट्रीटलाईटची चाचणी अखेर पूर्ण; रात्रीची वाहतूक सुरु करण्यास 'ग्रीनसिग्नल', वाहनधारकांना मिळणार मोठा दिलासा .धरणाच्या पायथ्याशी असलेले वीजनिर्मिती केंद्र सुरू असून, त्यातून १६०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग नदीपात्रात करण्यात येत आहे. धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याने वारणा खोऱ्यातील शेतीसह पिण्याच्या पाण्याची वर्षभराची चिंता दूर झाली आहे. शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.