पश्चिम महाराष्ट्र

Warana Dam Water Release : वारणा धरणातून 6,900 क्युसेकने विसर्ग सुरू; 621.50 मीटरवर पाणीपातळी, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, कोयनेतूनही आज विसर्ग

Warana Dam Releases 6,900 Cusecs of Water : संततधार पावसामुळे वारणा (चांदोली) धरणातील पाणीसाठा वाढल्याने ६,९०० क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून विसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे.
Warana River water discharge news

Warana River water discharge news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वारणावती : वारणा (चांदोली) धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे परिचलन सूचीनुसार धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी (Warana Dam water release today) काल सायंकाळी ५.३० वाजता वक्राकार दरवाजातून वारणा नदीपात्रात ५५०० व जलविद्युत प्रकल्पातून १४०० असा एकूण ६९०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे.

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