Warana Dam Water Release : वारणा धरणातून 6,900 क्युसेकने विसर्ग सुरू; 621.50 मीटरवर पाणीपातळी, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, कोयनेतूनही आज विसर्ग

वारणावती : वारणा (चांदोली) धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे परिचलन सूचीनुसार धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी (Warana Dam water release today) काल सायंकाळी ५.३० वाजता वक्राकार दरवाजातून वारणा नदीपात्रात ५५०० व जलविद्युत प्रकल्पातून १४०० असा एकूण ६९०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे..पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास अथवा धरणातील पाण्याची आवक वाढल्यास परिस्थितीनुसार विसर्गात वाढ करण्यात येईल, असे धरण प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. काल (ता.२८) दुपारी ४ पर्यंत धरणाची पाणीपातळी ६२१.५० मीटर नोंदविण्यात आली. धरणातील एकूण जलसाठा २९.०९ टीएमसी (८४.५६ टक्के) असून उपयुक्त जलसाठा २२.२१ टीएमसी झाला आहे..धरण परिसरात गेल्या २४ तासांत ४७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून हंगामातील एकूण पर्जन्यमान १,४४८ मिलिमीटरवर पोहोचले आहे. सध्या धरणात ८,८३० क्युसेक पाण्याची आवक सुरू आहे. धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने वारणा नदीकाठच्या गावांतील नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..Panchganga River Water level Update : पंचगंगा नदी तिसऱ्यांदा पात्राबाहेर; गगनबावड्यात 106.8 मिमी पावसाची नोंद; राधानगरी धरण 93 टक्के भरले, 17 बंधारे पाण्याखाली.कोयना धरणात ८०.०९ टीएमसी पाणीजिल्ह्यातील वारणा धरणात सकाळी ८ पर्यंत २८.८९ टीएमसी पाणीसाठा असून धरणाची एकूण क्षमता ३४.४० टीएमसी आहे. कोयना धरणात ८०.०९ टीएमसी, तर आलमट्टी धरणात ११७.८८ टीएमसी पाणीसाठा असून आलमट्टीतून २० हजार क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे २९ ते ३१ जुलैदरम्यान राज्यातील अनेक भागांत मध्यम ते मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. मात्र, सांगलीसह दक्षिण-मध्य महाराष्ट्रात तुलनेने कमी पाऊस अपेक्षित असून पश्चिम घाट परिसरात अधूनमधून जोरदार सरी पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.