Warana Dam Water Release VIDEO : सांगलीकरांनो सावधान! वारणा धरणाचे 4 दरवाजे उघडले, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा; 3,400 क्युसेकने विसर्ग सुरू

शिराळा : सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यात असलेल्या वारणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्यात सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी धरण प्रशासनाने सोमवारी (ता. २७) दुपारी ४.३० वाजता धरणाचे चारही वक्राकार दरवाजे उघडून पाण्याचा विसर्ग सुरू केला..धरण प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, वारणा नदीपात्रात २,००० क्युसेक (Warana Dam latest water discharge update) आणि जलविद्युत प्रकल्पातून १,४०० क्युसेक असा एकूण ३,४०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे..Koyna Dam Update : 'एल-निनो'चं संकट टळलं! अवघ्या 2 आठवड्यांत बदललं चित्र; कोयना धरण 80 टीएमसीच्या उंबरठ्यावर, 'कृष्णा'काठच्या शेतीचा प्रश्न मिटणार.दरम्यान, पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास किंवा धरणातील पाण्याची आवक वाढल्यास परिस्थितीनुसार विसर्गात आणखी वाढ करण्यात येऊ शकते, असे धरण प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने वारणा नदीकाठच्या गावांतील नागरिक, शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी सतर्क राहावे तसेच नदीपात्रात जाणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.