पश्चिम महाराष्ट्र

Warana Mango Bloom : वारणा नदीकाठावर गावरान आंब्यांचा बहर, यंदाचा हंगाम ठरणार निर्णायक

Cloudy Climate Raises : सध्या तरी मोहोराची स्थिती चांगली असल्याने यंदा वारणा काठावर आंब्याचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Members of Atpadi Nagar Panchayat amid intense political discussions

Members of Atpadi Nagar Panchayat amid intense political discussions

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मांगले : गेल्या आठवड्यात पडलेल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे वारणा नदीकाठावरील गावरान आंब्यांच्या झाडांना मोठ्या प्रमाणात मोहोर आला आहे.

Loading content, please wait...
Weather
Paschim maharashtra
River
mango cultivation
warana kodoli
Climate Change

Related Stories

No stories found.