Sangli Politics : भाजपची ताकद वाढली, काँग्रेससमोर उमेदवारांचा दुष्काळ; प्रभाग १० चे राजकारण तापले

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग १० हा काँग्रेस, भाजप, रिपाइं असा संमिश्र मतदार संघ आहे. गेल्या वेळी या प्रभागातून जगन्नाथ ठोकळे, प्रकाश मुळके, वर्षा निंबाळकर, अनारकली कुरणे विजयी झाले होते. यात ठोकळे आणि कुरणे हे भाजपमधून विजयी झाले होते, तर प्रकाश मुळके आणि निंबाळकर काँग्रेसमधून विजयी झाले होते. .जयश्री पाटील समर्थक प्रकाश मुळके भाजपमध्ये गेल्याने त्यांनी भाजपमधून उमेदवारी मागितली आहे. तेव्हा, भाजपने या प्रभागात ताकद वाढवल्यामुळे काँग्रेससमोर उमेदवार शोधण्याची वेळ आली आहे..Sangli Election : ५२९ इच्छुक, ७८ जागा आणि महायुतीचा तिढा; सांगली भाजपसमोर मोठी कसोटी.जगन्नाथ ठोकळे हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे आठवले गटाचे नेते आहेत. त्यांनी गतवेळी भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवली होती. यंदाही रिपाइंने भाजपकडे आठ जागांची मागणी केली आहे. जगन्नाथ ठोकळे यांच्यासाठी दिली जाईल, अशी चर्चा आहे. .यावेळीही त्यांना भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागेल का, हा प्रश्न आहे. भाजपकडून अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गातून रेखा मासाळे, गीता पवार यांच्यासह चार महिला इच्छुक उमेदवार आहेत, तर नागरिकांचा मागास प्रवर्गातून जयश्री पाटील समर्थक प्रकाश मुळके आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन समितीचे उपाध्यक्ष सूरज पवार यांच्यात चुरस आहे. .Sangli Election : भाजप-काँग्रेस तुल्यबळ, पण उमेदवार कोण? खणभागातील लढत उत्कंठावर्धक.परंतु खरी चुरस सर्वसाधारण महिला आणि सर्वसाधारण या दोन प्रवर्गांत जास्त दिसून येत आहे. जगन्नाथ ठोकळे यांना सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या ठिकाणी उद्योजक रौनक शहा, राजेंद्र मुळीक, मकरंद म्हामुलकर, असे नऊजण इच्छुक आहेत..या प्रभागात सर्वसाधारण गटातूनही मागासवर्गीय उमेदवार यापूर्वी विजयी झाले आहेत. मुन्ना कुरणे यांनीही या प्रभागाचे यापूर्वी नेतृत्व केले होते. त्यांनी यंदा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटातून उमेदवारी मागितली आहे. .या प्रभागात काँग्रेसकडून वर्षा निंबाळकर, शेवंता वाघमारे यांची नावे इच्छुक म्हणून चर्चेत आहेत. या प्रभागात भाजपने ताकद वाढवल्यामुळे काँग्रेससमोर उमेदवार शोधण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्रित लढले तर भाजपसमोर आव्हान उभे करू शकतात. भाजपकडून इच्छुकांची गर्दी.अ - अनुसुचित जाती महिला : रेखा मासाळे, सविता चौधरी, उषा पवार, तृप्ती कांबळे, गीता पवार.ब - ना.मा.प्र. : प्रकाश मुळके, गजानन कोळी, आशुतोष कलगुटगी, सूरज पवार.क - सर्वसाधारण महिला : रिद्धी म्हामुलकर, प्रियांका मिरासदार, स्वाती कोल्हापुरे, नीलम घोरपडे, सुजाता पाटील, विद्या बाबर, अनारकली कुरणे, हेमलता मोरे, तृप्ती कांबळे.ड - सर्वसाधारण : रौनक शहा, प्रवीण मुळीक, मकरंद म्हामुलकर, राजेंद्र मुळीक, अभिजित मिरासदार, जगन्नाथ ठोकळे, नीरज सूर्यवंशी, संग्राम घोरपडे, प्रियानंद कांबळे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.