पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : भाजपची ताकद वाढली, काँग्रेससमोर उमेदवारांचा दुष्काळ; प्रभाग १० चे राजकारण तापले

BJP Gains Upper Hand in Ward 10 : भाजपमध्ये प्रवेश आणि इच्छुकांची वाढती गर्दी; प्रभाग १० मध्ये सत्तासमीकरणे बदलली, सर्वसाधारण व महिला प्रवर्गात सर्वाधिक रस्सीखेच, उमेदवारीसाठी तीव्र स्पर्धा. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) एकत्र आले तरच भाजपसमोर आव्हान उभे राहण्याची शक्यता
BJP Gains Upper Hand in Ward 10

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील प्रभाग १० हा काँग्रेस, भाजप, रिपाइं असा संमिश्र मतदार संघ आहे. गेल्या वेळी या प्रभागातून जगन्नाथ ठोकळे, प्रकाश मुळके, वर्षा निंबाळकर, अनारकली कुरणे विजयी झाले होते. यात ठोकळे आणि कुरणे हे भाजपमधून विजयी झाले होते, तर प्रकाश मुळके आणि निंबाळकर काँग्रेसमधून विजयी झाले होते.

