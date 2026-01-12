Sangli Election : एकाच प्रभागात अनेक दावे, अनेक गट, भाजपची अंतर्गत फूट, राष्ट्रवादीची जातीय मांडणी; प्रभाग आठ बनला रणांगण

सांगली : गेल्या महापालिका निवडणुकीत तीन विरुद्ध एक अशा क्रॉस वोटिंगमुळे चर्चेत आलेल्या प्रभाग क्रमांक आठवमध्ये यावेळी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने चक्रव्यूह रचला आहे. त्यात भाजपमध्ये बंडखोरी झाल्याने येथील सुरेश वाढली आहे. निवडणूक रंगतदार स्थितीत पोहचली असून भाजप व राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी येथे लक्ष घातले आहे..भाजपने येथे दीपक वायदंडे, योगिता राठोड, मिनाक्षी पाटील आणि संजय पाटील हे उमेदवार दिले आहेत. कल्पना कोळेकर, सोनाली सागरे, राजू कुंभार या विद्यमान नगरसेवकांना भाजपने डावलले आहे. .Sangli Election : संक्रांत, भोगी आणि मतदान एकाच टप्प्यात; सणाच्या आडून प्रचार टाळण्याचे आयोगाचे स्पष्ट आदेश.पैकी कोळेकर आणि सागरे यांच्याकडून बंड झाले असून स्वतः कल्पना कोळेकर आणि सोनाली यांचे बंधू महेश यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून उमेदवार घेतली आहे. त्यामुळे भाजप पारंपारिक मतांचे विभाजन असे टाळणार? काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी यांच्यातील तडजोडीत प्रभाग आठमधील चारही जागा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला गेल्या आहेत. .येथे माजी नगरसेवक विष्णू माने यांचा प्रभाव आहे. त्यांच्या खांद्यावर पॅलने पुढे नेण्याची जबाबदारी आली आहे. त्यांच्यासह संजय कोलप, प्रियांका देशमुख आणि पूनम मोकाशी असे पॅनेल राष्ट्रवादीने लावले आहे..Sangli Election : भाजप-काँग्रेस तुल्यबळ, पण उमेदवार कोण? खणभागातील लढत उत्कंठावर्धक.जातीय समीकरणांचा हिशेब करताना राष्ट्रवादीने भाजपच्या तुलनेत अधिक उत्तम मांडणी केल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे भाजपसाठी हा प्रभाग आव्हानात्मक झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून महेश सागरे, जिजा लेंगरे, संभाजी ब्रिगेडच्या नीता शिंदे आणि स्वनिल औंधकर यांनी उमेदवारी केली आहे. औंधकर आघाडीकडून इच्छुक होते. .त्यांच्या उमेदवारीचा राष्ट्रवादीवर किती परिणाम होतो, याकडे लक्ष असेल. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून अभिजित कणिरे, स्टेफी कणिरे, अनिल माने यांची उमेदवारी आहे. ही सगळी नावे प्रमुख पक्षांकडून लढत नसली तरी ती भाजप व राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांसाठी कसोटी ठरणार आहे. .प्रत्येकाचा जातसमुहाच्या आधारावर छोटा-मोठा गट आहे. हा गट त्यांना मिळू नये आणि मतविभागणी होऊ नये, असा प्रयत्न प्रमुख पक्ष करताना दिसत आहेत. विजयनगर, वान्लेसवाडीसह परिसराचा समावेश असलेल्या या प्रभागातील समस्या, उमेदवारांचा संपर्क, पक्षांचा प्रभाव, जातनिहाय मांडणी यावर इथली गणिते अवलंबून असणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.