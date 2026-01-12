पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : एकाच प्रभागात अनेक दावे, अनेक गट, भाजपची अंतर्गत फूट, राष्ट्रवादीची जातीय मांडणी; प्रभाग आठ बनला रणांगण

Ward 8 Political Battle : भाजपने विद्यमान नगरसेवकांना डावलल्याने बंडखोरी उफाळली; पारंपरिक मतांचे विभाजन टळणार का?
Political campaigning intensifies in Ward 8 as multiple parties and rebel candidates

Political campaigning intensifies in Ward 8 as multiple parties and rebel candidates

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : गेल्या महापालिका निवडणुकीत तीन विरुद्ध एक अशा क्रॉस वोटिंगमुळे चर्चेत आलेल्या प्रभाग क्रमांक आठवमध्ये यावेळी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने चक्रव्यूह रचला आहे. त्यात भाजपमध्ये बंडखोरी झाल्याने येथील सुरेश वाढली आहे. निवडणूक रंगतदार स्थितीत पोहचली असून भाजप व राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांनी येथे लक्ष घातले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Sangli
election
Paschim maharashtra
Muncipal corporation
political parties
Ward
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.