बघा व्हिडिअो, पहिल्याच दिवशी पडला कॉप्यांचा पाऊस

शेवगाव : बारावीच्या आजच्या पहिल्याच इंग्रजीच्या पेपरला शहरातील परीक्षा केंद्रांवर कॉप्यांचा सुळसुळाट झाल्याचे दिसले. काही टारगट तरुण तर थेट वर्गात कॉपी पुरविताना पाहायला मिळाले. पहिल्याच दिवशी परीक्षेस गालबोट लागले. त्यामुळे पालकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. शहरातील बाळासाहेब भारदे, आबासाहेब काकडे, न्यू आर्टस, रेसिडेन्शिअल हायस्कूल, तसेच ग्रामीण भागातील सात, अशा एकूण 11 केंद्रांवर बारावीच्या परीक्षेला सुरवात झाली. तालुक्‍यात 4723 विद्यार्थी बारावीची परीक्षा देत आहेत. पहिलाच पेपर इंग्रजीचा असल्याने, शहरातील अनेक केंद्रांवर कॉप्यांचा अक्षरशः पाऊस पडला. पोलिसांचा पहारा असूनही केंद्रावर कॉपीबहाद्दरांचा चाललेला धुमाकूळ पाहून अनेक पालकांनी चिंता व्यक्त केली. सकाळी 11 वाजता पेपरला सुरवात होताच, काही वेळातच अनेकांच्या मोबाईलवर प्रश्नपत्रिका दिसू लागली. त्यानंतर परीक्षा केंद्रावर कॉपी पुरविणाऱ्या टारगट मुलांची गर्दी वाढली. शाळेच्या संरक्षक भिंतीवरून उड्या मारून थेट वर्गात कॉपी पोच होत होती. पोलिसांनी काहींना पकडून प्रसादही दिला. मात्र, त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. विशेष म्हणजे काही पालकही त्यात अग्रेसर होते. खिडक्‍यांतून सर्रास कॉप्यांची विमाने उड्डाणे घेत होती. केंद्राजवळील झेरॉक्‍स दुकाने पोलिसांनी आदल्या दिवशीच बंद केली. मात्र, शहरातील इतर भागांतील झेरॉक्‍स दुकानांतून अव्वाच्या सव्वा पैसे घेऊन झेरॉक्‍स विकल्या जात होत्या. त्यासाठी अनेकांची धावपळ सुरू होती. एकेकाळी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी असलेली शेवगावची ओळख, अशा गैरप्रकारांमुळे पुसली गेली आहे. किमान आता पुढील पेपरसाठी तरी प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. प्रत्येक केंद्रावर कार्यरत असलेल्या बैठ्या व फिरत्या भरारी पथकामुळे पहिला पेपर सुरळीत पार पडला. कुठेही कॉपीचा प्रकार आढळून आला नाही.

- रामनाथ कराड, गटशिक्षणाधिकारी व भरारी पथकप्रमुख क्‍लासचालकांचा पथकात समावेश

गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या बैठ्या व भरारी पथकात तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या अंशकालीन व खासगी क्‍लासेस घेणाऱ्या शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या पथकाच्याच विश्वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित होत आहे.

