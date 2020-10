तासगावला ऐतिहासिक गणपती मंदिरात पाणी; पावसाचा कहर 

तासगाव (जि. सांगली) ः तासगाव तालुक्‍यात गेल्या चोवीस तासाहून अधिक काळ पडत असलेल्या पावसाने अक्षरशः कहर केला. गेल्या चोवीस तासात रेकॉर्डब्रेक 86 मिमी पाऊस नोंदविला गेला. तासगाव शहरासह तालुक्‍याला बुधवारी रात्रभर पडलेल्या पावसाने धुवून काढले. सावळज मनेराजुरी, कवठे एकंद येळावी मांजर्डे, विसापूर यासह बहुतांशी भागात अभूतपूर्व अशा पावसाने तालुक्‍यातील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले तर जनावरे, गाड्या वाहून गेल्याच्या घटना नोंदविल्या गेल्या. तासगाव कराड, तासगाव कवठेमहांकाळ रस्ते काही काल बंद पडले होते. मणेराजुरी येथे चक्क ताकारी कालव्यात पाणी घुसून कालवा फुटला. राजापूर बोरगाव रस्त्यावरील येरळा नदीपुलाचा भराव वाहून गेला. ग्रामीण भागात द्राक्ष बागा शेतात कमरे इतके पाणी साठल्याचे चित्र दिसत होते. तासगाव शहरातील अनेक भागात पाणी शिरल्याने नागरिकांना अन्यत्र हलविण्याची वेळ आली. मध्यवर्ती वाहणाऱ्या ओघळीचे पाणी चक्क गणपती मंदिरात शिरले. शहरातील पालिकेच्या शॉपिंग सेंटर मधील अनेक दुकानांमध्ये दोन दोन फूट पाणी शिरल्याने लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. सकाळी नऊ वाजेपर्यंत शहरात पाणीच पाणी सगळीकडे असे चित्र दिसत होते. सकाळी अकरा वाजल्यानंतरही काही प्रमाणात पाऊस पडतच होता.



Web Title: Water at the historic Ganapati temple in Tasgaon;