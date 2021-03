म्हैसाळचे पाणी मुख्य कालव्यातून बेडगमध्ये दाखल 

आरग : म्हैसाळ योजनेचे पंप धिम्या गतीने सुरू आहेत. गुरुवारी सायंकाळी बेडग येथील तिसऱ्या टप्प्यातील पंप हाऊस मध्ये म्हैसाळ योजनेचे पाणी मुख्य कालव्यातून दाखल झाले. सध्या म्हैसाळ येथील टप्पा क्रमांक एक मध्ये दोन पंप सुरू आहेत. तर नरवाड येथील टप्पा क्रमांक दोन मध्ये दोन पंप सुरू आहे. तिसऱ्या टप्प्यात पाणी दाखल झाले असून पंप हाऊस समोरील कालव्यातील पाणीपातळीत वाढ झाल्यानंतरच टप्पा क्रमांक तीन मधून मोटारी सुरू करणार असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाकडून मिळाली. सध्या टप्पा क्रमांक एक मधील दोन पंपाद्वारे व टप्पा क्रमांक दोन मधील दोन पंपाद्वारे अशी एकूण चार पंपाद्वारे सध्या पाण्याचा विसर्ग पुढे सुरू आहे. आज सायंकाळी म्हैसाळ व नरवाड येथील पंप हाऊस मध्ये आणखी एका पंपाद्वारे पाण्याचा विसर्ग केला जाणार आहे. धिम्या गतीने पाण्याचा विसर्ग सुरू असून आरग लांडगेवाडी येथील टप्पा क्रमांक चार मध्ये रविवारी पहाटे पाणी पोहोचण्याची शक्‍यता आहे. सध्या शेतकऱ्यांची पाणी मागणी कमी असल्याने पोट शाखा कालव्याद्वारे पाणी अद्याप कोणत्याही क्षेत्राला देण्यात आले नसल्याचे दिसत आहे. जत तालुक्‍यात पाणी पोहोचल्या नंतरच पोट शाखा कालवे सुरू केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार व योजनेची रक्कम अदा केल्यानंतरच पोट कालव्यात पाणी सोडण्यात येणार आहे, अशी अधिकृत माहिती सूत्रांनी दिली. मिरज पूर्व भागातील आरग, लिंगनूर, खटाव, शिंदेवाडी, लक्ष्मीवाडी या गावात सध्या पाण्याची पातळी खालावली असून पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. मुख्य कालव्यातून वाहणारे पाणी मागणीनुसार स्रोतांत सोडल्या नंतरच विहिरींना पाझर फुटणार आहे. त्यामुळे मुख्य कालव्यातून वाहून जाणारे पाणी जत तालुक्‍यात जाईपर्यंत शाखा कालवे सुरू होणार की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

