सांगली : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत व्यापाऱ्यांनी रविवार (ता. 11)पर्यंत व्यापारी पेठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर सोमवारी आम्ही थांबणार नाही, दुकाने उघडू, असा इशारा आज बैठकीत देण्यात आला. व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा यांनी ही माहिती दिली. संघटनेची आज येथे बैठक झाली. त्यात सविस्तर चर्चेनंतर रविवारपर्यंत बंद ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. श्री. शहा म्हणाले, ""असोसिएशनने दिलेल्या मुदतीप्रमाणे सर्व व्यवसाय सुरू करायचे ठरले होते. पण, काल मुख्यमंत्र्यांशी राज्यातील सर्व शिखर संघटना पदाधिकाऱ्यांशी बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी सर्व बाजू ऐकून घेत दोन दिवसांची मुदत मागितली आहे. सकारात्मक निर्णय घेतो, असे त्यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार संयम ठेवून सर्वच संघटनांनी दोन दिवस प्रतीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, जर दोन दिवसांत निर्णय येत नसेल, तर शनिवार आणि रविवारचा लॉकडाउन झाल्यावर, सोमवारी महापालिका क्षेत्रातील सर्व व्यवसाय नियमित सुरू करायचे, असे एकमताने ठरले आहे.'' या बैठकीला महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी, नगरसेवक अभिजित भोसले, रवी खराडे, शंभोराजे काटकर आदी उपस्थित होते. महापौर सूर्यवंशी यांनी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याशी संपर्क साधून सर्व माहिती देतो, सकारात्मक निर्णय घेण्यास विनंती करतो, असे आश्‍वासन दिले. इतर सर्व नेत्यांनी सोमवारी दुकान उघडताना आम्ही सोबत उभे राहू, असे वचन दिले. या वेळी पानपट्टी असोसिएशनचे अजित सूर्यवंशी, युसूफ जमादार, हॉटेल असोसिएशनचे शैलेश पवार उपस्थित होते.

संपादन : प्रफुल्ल सुतार

