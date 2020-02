अन् या दोघा अनाथांची अशी बांधली रेशीमगाठ...

जुने बेळगाव - अनाथाश्रमातच शिकून खासगी नोकरी करणाऱ्या दोघा युवकांनी आपली अर्धांगिनीही अनाथ आश्रमातीलच युवतींना बनविले. नंदन मक्‍कळधाममधील दोघा अनाथ युवतींचा विवाह गुरुवारी (ता. २७) त्याच अनाथाश्रमात शिकून बाहेर पडलेल्या अनाथ युवकांशी झाला. त्यामुळे दोन अनाथांचे आता एक कुटुंब झाले असून त्यांच्या सुंदर भावी वाटचालीला शुभेच्छा देण्यासाठी मान्यवरांचीही उपस्थिती होती. जडेप्पा पुजेरी याने लक्ष्मी कित्तूर हिच्याशी केला विवाह सामुदायिक विवाह सोहळ्यांतर्गत हरिकाका कंपाऊंड येथे १२ वाजून २० मिनिटांच्या शुभमुहूर्तावर दोन्ही अनाथांची लग्नगाठ बांधण्यात आली. खासगी कंपनीत काम करणारा तसेच नंदन मक्कळधाममधीलच नागराज जांगळी याने अर्चना गोठे हिच्याशी विवाह केला. तर त्याच अनाथाश्रमाचा तसेच सध्या खासगी संस्थेत सेवेस असणारा जडेप्पा पुजेरी याने लक्ष्मी कित्तूर हिच्याशी विवाह केला. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून श्रीराम सेना हिंदुस्थानचे अध्यक्ष रमाकांत कोंडुसकर उपस्थित होते. मान्यवर देणगीदारांच्या उपस्थितीत थाटात हा विवाह सोहळा झाला. यावेळी नंदन मक्कळधामच्या श्रीमती कस्तुरी यांनी जोडप्यांना शुभाशीर्वाद दिला. नंदन मक्कळधाम अनाथाश्रम हे राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त अनाथाश्रम असून या ठिकाणी अनाथ मुला-मुलींना शिक्षण दिले जाते. तसेच खासगी सेवा संस्थांमध्ये नोकरीही उपलब्ध करून दिली जाते.



Web Title: The wedding ceremony of two orphans in belgum