कर्जत: नाशिक जिल्ह्यात बस व रिक्षा विहिरीत पडल्याने मोठी मनुष्यहानी झाली होती. राज्य परिवहन मंडळासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही या घटनेची दखल घेतली. बस कोणाच्या काळात दुरूस्ती केली. तिचे टायर व्यवस्थित होते की नाही, अशा सर्व बाजूंनी तपास फिरतो आहे. त्यामुळे उठलेला धुरळा खाली बसलेला नसताना कर्जत तालुक्‍यात त्याची पुनरावृत्ती घडली आहे. त्या घटनेचे संपूर्ण तालुका हादरून गेला आहे. हेही वाचा - या ग्रामपंचायतीचे थेट मोदींना आव्हान कसं घडलं...

कर्जत तालुक्‍यातील जामदारवाडा येथे ट्रॅक्‍टर चालकासाहित विहिरीत पडला. विहिरीत मोटार काढण्यासाठी ते गेले होते. मोटार ट्रॅक्‍टरला बांधून वर काढायची होती. त्यासाठी त्यांनी ट्रॅक्‍टर रिव्हर्स घेतला. हे करीत असताना त्यांचा पाय चुकून ऍक्‍सीलेटरवर पडला. त्यामुळे ट्रॅक्‍टर वेगाने मागे आला. गडबडीत त्यांना ब्रेक दाबता आला नाही. काही कळायच्या आतच ते ट्रॅक्‍टरसहीत विहिरीत पडले. त्यात अडकल्याने चालकाला बाहेर पडता आले नाही.

घटनेची माहिती समजताच सगळे विहिरीकडे धावले. त्यांनी ट्रॅक्‍टर चालक कानिफनाथ रामदास बळे (वय 22, रा जामदारवाडा ता. कर्जत) यांना बाहेर काढण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. मात्र, स्टेअरिंगच्या मध्ये अडकल्याने त्यांना बाहेर काढण्यास उशिर झाला. क्रेनच्या साह्याने काढले बाहेर

या प्रकरणी संतोष अंकुश घालमे (रा शिंदे ता कर्जत ) यांच्या खबरीवरून पोलिसात अपघाताचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आज दुपारी संतोष घालमे हे नातेवाईकांकडे जामदारवाडा येथे आले असता त्यांना कानिफनाथ हे ट्रॅक्‍टरसहित मोहन लाढाणे यांच्या विहिरीत पडल्याचे समजले, ते घटनास्थळी गेले असता त्यांना मोठी गर्दी दिसली तसेच ट्रॅक्‍टर विहिरीत पडल्याचे निदर्शनास आले. विहिरीत मोठ्या प्रमाणात पाणी असल्याने पाणी मोटारीने कमी करून क्रेनच्या साहाय्याने ट्रॅक्‍टर व कानिफनाथ यांना बाहेर काढण्यात आले. कानिफनाथ यास उपचारासाठी जिल्हा उपरुग्णालयात नेले असता डॉक्‍टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.



