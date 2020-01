"निर्भया'च्या गुन्हेगारांबद्दल काय म्हणाले अण्णा... 

राळेगणसिद्धी : "निर्भया'च्या गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीस तब्बल आठ वर्षांचा कालावधी लागला. अशाप्रकारे कायद्याच्या अंमलबजावणीस विलंब होत असेल, तर लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होईल. लोकशाहीसाठी ते घातक ठरेल,' अशी लेखी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिली. "डेथ वॉरंट' काढले होते "निर्भया'च्या गुन्हेगारांना फाशी व्हावी, महिला अत्याचाराविरोधात कठोर कायदे करावेत, यांसह अन्य मागण्यांसाठी हजारे 20 डिसेंबरपासून मौन आंदोलन करीत आहेत. पतियाळा न्यायालयाने "निर्भया'च्या गुन्हेगारांना 22 जानेवारीचे "डेथ वॉरंट' काढले होते. कायदेशीर बाबींसाठी गुन्हेगारांना संधी देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याचा फायदा घेत "निर्भया' अत्याचारातील नराधमांनी कायदेशीर पर्यायांचा अडथळ्याप्रमाणे वापर करण्यास सुरवात केली. त्यामुळे न्यायालयाने "डेथ वॉरंट'ची तारीख व वेळ पुढे ढकलली. त्यावर अण्णांनी वरीलप्रमाणे प्रतिक्रिया "सकाळ'ला दिली. जाणून घ्या - मंत्री तनपुरे यांनी दिला राजीनामा, पण कशाचा? दरम्यान, राळेगणसिद्धीचे उपसरपंच सुरेश पठारे यांनी, प्रजासत्ताकदिनी (रविवारी) अण्णांनी त्यांचे मौन आंदोलन मागे घ्यावे व वेगळ्या पद्धतीने आपल्या मागण्या मान्य होण्यासाठी लढा सुरू ठेवावा, अशी विनंती केली; परंतु "निर्भया' प्रकरणातील दोषींना फाशी होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार हजारे यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, मध्य प्रदेश, तेलंगणासह नगर, बुऱ्हाणपूर, कोल्हापूर, पुणे, धुळे, सातारा, चंद्रपूर, बीड, रायगड, ठाणे, यवतमाळ आदी जिल्ह्यांतील हजारो कार्यकर्त्यांनी अण्णांची भेट घेऊन मौन आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे. सर्वच स्तरातून पाठिंबा अण्णांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनाला सर्वच स्तरातून पाठिंबा मिळत आहे. देशभरातून सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी त्यांच्या भेटीसाठी येत आहेत. मात्र, सरकारने म्हणावी तशी दखल घेतलेली नाही. गेल्या महिनाभरापासून अण्णांनी मौन पाळले आहे. लिखित संदेशाच्या माध्यमातून ते लोकांशी संवाद साधत आहेत. गरज पडल्यास उपोषण करण्याची तयारी अण्णांनी यापूर्वी राळेगणसिद्धीतून लोकपाल संदर्भात उपोषण केले होते.कोणताही प्रश्‍न छेडताना ते उपोषणाचे हत्यार अस्त्र डागतात. मात्र, यावेळी त्यांनी मौन पाळले आहे. त्यांचे समर्थक तसेच डॉक्‍टरांनी त्यांना उपोषण करण्यास मज्जाव केला आहे. परंतु गरज पडल्यास उपोषण करण्याची तयारीही त्यांनी ठेवली आहे.



