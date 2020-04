भाडेकरूना शासनाकडून काय मिळाला दिलासा?..वाचा 

सांगली- "कोरोना' च्या पार्श्‍वभूमीवर "लॉकडाऊन' आणि संचारबंदीमुळे अनेक ठिकाणचे उद्योग-व्यवसाय, कारखाने, बाजारपेठा ठप्प आहेत. अनेकांचा रोजगार बुडाला आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. बरेच कामगार, मजूर भाड्याच्या घरात राहतात. अनेकांना भाडे भरणेही मुश्‍किल आहे. त्यामुळे घरमालकांनी अशा बिकट परिस्थितीत किमान तीन महिने भाडेवसुली पुढे ढकलावी. भाडे थकल्यामुळे घर खाली करायला लावू नये अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. संपूर्ण जगभरात कोरोना ने धुमाकूळ घातला आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि साखळी तोडण्यासाठी देशात 23 मार्चपासून "लॉकडाऊन' करण्यात आला आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात "लॉकडाऊन' 3 मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. "लॉकडाऊन' मुळे सर्व बाजारपेठांसह उद्योग, व्यवसाय, कारखाने, कंपन्या बंद आहेत. काहींचे "वर्क फ्रॉम होम' चालू आहे. परंतू कारखाने, बाजारपेठा, उद्योग बंदमुळे कामगार आणि मजूरांना बेरोजगार व्हावे लागले आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधनच बंद झाले आहे. कोरोना साथीच्या समस्येबरोबर त्यांना कठीण अशा आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. शासनाने रेशनकार्डवर धान्य वाटप सुरू केल्यामुळे आधार मिळाला आहे. परंतू दैनंदिन खर्चासाठी आर्थिक टंचाई भेडसावत आहे. तशातच राज्यात भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाण अधिक आहे. आर्थिक अडचणीमुळे भाडेकरूंना राहत असलेल्या घराचे नियमित भाडे भरणे शक्‍य नाही. गेल्या महिन्याचे भाडे थकले आहे. त्यामुळे अशा बिकट परिस्थितीत घर मालकाने भाडे वसुली किमान तीन महिने पुढे ढकलावी अशा सूचना दिल्या आहेत. वेळेवर भाडे दिले नाही म्हणून किंवा भाडे थकले म्हणून भाडेकरूंना घराबाहेर काढू नये अशा सूचना केल्या आहेत. गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या नावाने हे पत्रक प्रसिद्ध झाले आहे.



Web Title: What did the tenants get from the government? .. read