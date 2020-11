आटपाडी : अतिवृष्टीच्या तडाख्यातून बाहेर येऊन तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी रब्बी पिकांची वेगात पेरणी सुरू केली. यामध्ये प्रामुख्याने गहू, हरभरा आणि मका यांची मोठ्या क्षेत्रावर पेरणी केली आहे. तर ज्वारीचे क्षेत्र घटले आहे. रब्बीची पेरणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. अतिवृष्टी आणि तुफान पाच महिन्याच्या पावसाचा जिल्ह्यात सर्वाधिक मोठा फटका आटपाडी तालुक्‍याला बसला आहे. तालुक्‍यात तब्बल विक्रमी एक हजार मिलिमीटर पाऊस कोसळला. खरिपाची पिके शेतातच कुजून गेली. अनेक शेतांत पाणी साठवून पाझर लागले होते. अतिवृष्टीच्या तडाख्यातून सावरून शेतकरी बाहेर पडला आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी पेरणीपूर्व शेतीची कामे केली महिनाभर करून रब्बी पिकांची पेरणी वेगात सुरू केली आहे. रब्बीच्या ज्वारी पेरणीला यावर्षी खूपच उशिरा झाला आहे. आटपाडी तालुक्‍यात रब्बीचे 34 हजार हेक्‍टर क्षेत्र असून यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ज्वारीची पेरणी केली जाते. मात्र पेरणीस उशीर झाल्यामुळे आणि पुरेसे पाणीही असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी गहू, हरभरा आणि माका या रब्बी पिकांची मोठ्या प्रमाणावर पेरणी केली आहे. बहुतांशी सर्व गावचे ओढे-नाले अध्यापिका संथ वाहत आहेत. यावर्षी ज्वारी पेरणीच्या क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे तर गहूळ हरभरा या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. याशिवाय इतर भाजीपाला पिकांची ही मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली आहे. रब्बीच्या पेरण्या अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

