झरे येथील भागीरथी मंदिर, कुंडाचे सुशोभीकरण कधी? 

झरे (जि. सांगली) : येथील भागीरथी मंदिर व कुंड विकास, सुशोभीकरणापासून वंचित आहे. देवीचे छोटेसे मंदिर, मंदिरापुढे कुंड आहे. परिसराची दुरुस्ती करून कुंडाला घाट बांधण्याची गरज आहे. भाविकांनासाठी रस्ता होण्याची गरज आहे. कुंडात तीन वर्षातून एकदा येथे जलस्रोत प्रवाहीत होतो. त्याचबरोबर भवानी, महादेव मंदिरातही कुंड आहेत. तिनही कुंडात एकाच वेळी पाणी येते. याबाबतची माहिती अशी, की झरेपासून पूर्वेला दोन किलोमीटरवर भागीरथी देवीचे मंदिर आहे. तेथे मंदिरासमोर कुंड आहे. कुंड दर तीन वर्षांनी आपोआप पाण्याने भरतो. संक्रातीला महिला भगीरथी उगम पावली म्हणून पूजेसाठी येतात. त्यावेळी यात्रेचे स्वरूप येते. त्यापूर्वी काही दिवस नागरिक कुंड, मंदिराची सफाई करतात. भागीरथी उगम पावल्यानंतर पोलिस पाटील खणानारळाने ओटी भरतात. महिलांची पूजा व ओटी भरण्यासाठी गर्दी असते. तीन वर्षातून एकदा संक्रातीअगोदर भागीरथी उगम पावते. परिसर सुशोभीकरण, विकासापासून दुर्लक्षित आहे. पायऱ्या, घाट हवा भागीरथी मंदिराकडे जाण्यासाठी रस्ता व्हावा. मंदिराची दुरुस्ती व्हावी. कुंडाला पुष्कर्णीसारख्या पायऱ्या वा घाट पद्धतीने बांधकाम करून त्यांचे सुशोभिकरण होण्याची गरज आहे. संपादन : युवराज यादव

Web Title: When was the beautification of Bhagirathi Temple & Pond at Jhare?