साेलापूर : माळशिरसच्या खिंडीत बाजी काेण मारणार?

अकलूज : कूस बदललेले माळशिरसचे राजकारण पुन्हा पारंपारिक वळणावर आले आहे. उत्तम जानकर यांच्या बंडखोरीमुळे मोहिते पाटील समर्थक आणि विरोधक या पारंपारिक राजकारणाची इथली परंपरा कायम असल्याचेेच सिद्ध झाले आहे. मोहिते पाटील समर्थक आणि विरोधक असा येथील राजकारणाचा पारंपारिक ट्रेंड राहिला आहे. मोहिते पाटलांच्या प्रवेशामुळे येथे भाजपची ताकद वाढली आणि राष्ट्रवादी क्षीण झाली होती. जुन्या व नव्या नेत्यांच्या सामूहिक प्रयत्नातून भाजपने लोकसभा निवडणुकीत लाखावर मताधिक्य मिळविले मात्र, या विदारक परिस्थितीसुध्दा राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला ४२ हजारावर मते मिळाली होती हे विशेष. लोकसभेच्यावेळी मोहिते पाटील आणि जानकर हे पारंपारिक विरोधक एकाच मंचावर आल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. भाजपच्या विजयासाठी या दोन्ही गटांनी प्रयत्नांची शर्थ केली. मात्र, त्याचवेळी आपले वेगळेपण अबाधित राहिल याची दोन्ही गटांनी काळजी घेतली होती. विधानसभा निवडणुकीत आपल्याच गटाला उमेदवारी मिळावी यासाठी दोन्ही गट प्रयत्नशिल होते. जानकर यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरल्यानंतर ते भाजपच्या उमेदवारीचे प्रबळ दावेदार झाले. तर दुसरीकडे, या विधानसभेवर वर्चस्व असल्याने आपल्याच गटाला उमेदवारी मिळाली पाहिजे असा मोहिते पाटलांचा आग्रह होता. त्याला वरिष्ठ स्तरावरून अनुकूलता असल्याचे लक्षात आल्यावर जानकरांनी पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, भाजपने येथे राम सातपुते यांना उमेदवारी दिली आहे. पक्षाची ही भुमिका मान्य करून मोहिते पाटलांनी आपले काम सुरू केले तर, दुसरीकडे जानकर यांनी राष्ट्रवादीचे उमेदवार होऊन भाजपच्या उमेदवारापुढे दंड ठोकले आहेत. त्यामुळे लोकसभेला एकत्र आलेले मोहिते पाटील व जानकर पुन्हा समोरासमोर आले आहोत. जानकरांच्या या भुमिकेमुळे लोकसभेला कूस बदलेले येथील राजकारण पुन्हा पारंपारिक वळणावर आले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर गेल्या दोन निवडणुकात जानकरांनी भाजपसाठी तर मोहिते पाटलांनी राष्ट्रवादीसाठी खिंड लढविली. दोन्ही वेळेला बाजी मारून मोहिते पाटलांनी येथे राष्ट्रवादीचे स्थान मजबूत केले होते. यावेळी परिस्थिती एकदम उलटी झाली आहे. आता मोहिते पाटील भाजपच्या तर, जानकर राष्ट्रवादीच्या बाजूने खिंड लढवित आहेत. मोहिते पाटलांसोबतच भाजपचे काही पारंपारिक सहकारी देखील भाजपसाठी काम करीत आहेत. तर भाजपचे बरेच सहकारी श्री जानकर यांच्यासोबत दिसत आहेत. शिवाय लोकसभेच्यावेळी असलेल्या राष्ट्रवादीच्या शिलेदारांची साथ त्यांना मिळाली आहे. त्यामुळे लोकसभेपेक्षा विधानसभेला राष्ट्रवादीची स्थिती सुधारली आहे. आता या पारंपारिक लढतीत कोण बाजी मारणार हे निकालानंतरच दिसून येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वेळापूर येथे जानकरांच्या मंचावर आले होते. तर, संघर्षयात्रेच्या निमित्ताने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अकलूज येथे हजेरी लावली होती. त्यानंतर, मोहिते-पाटलांचा भाजप प्रवेश आणि जानकरांची बंडखोरी यामुळे आता चित्र बदलले आहे. वेळापूर येथे येऊन अजित पवार यांनी जानकरांच्या प्रचाराचा नारळ फोडला आहे. त्यामुळे आता, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना वेळापूरकडे पाठ फिरवून अकलूजला हजेरी लावण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

Web Title: Who will win the battle of Akluj?