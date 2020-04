रेशन दुकानांची यामुळे होणार अचानक तपासणी

सांगली- सध्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर काही व्यापाऱ्यांकडून वस्तूंचा काळाबाजार व अतिरिक्त भाववाढीला आळा घालण्यासाठी वैधमापन, पुरवठा व सर्व तहसिलदारांच्या नियंत्रणाखाली पथकांकडून जिल्हाभरात तपासणी केली जात आहे. यामध्ये रेशन दुकानांना अचानक भेटीही दिल्या जात आहेत. सर्वच ठिकाणी सुरक्षित अंतर पाळले जाते का याचाही आढावा घेतला जातो आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या आदेशानुसार जीवनावश्‍यक वस्तूंची साठेबाजी व भाववाढ नियंत्रित करण्यासाठी पथके तयार केली आहेत. जीवनावश्‍यक वस्तूंची साठेबाजी व चढ्या दराने वस्तूंची विक्री करणाऱ्यावर मंत्र्यांनी कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जीवनावश्‍यक वस्तूंची साठेबाजी करून किमती वाढवल्याच्या अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे करण्यात येत आहेत. जीवनावश्‍यक वस्तूंची कोणतीही टंचाई नसून किराणा दुकानांमधून वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा याकरिता सरकारी यंत्रणा खबरदारी घेत असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित राऊत यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. तरीही काही दुकानदार, भाजी विक्रेत्याकडून त्याचा गैरफायदा घेतला जातो आहे. साठेबाज व भाववाढ नियंत्रित करणारी पथकांकडून किरकोळ तसेच घाऊक व्यापारी, गोदामे, शीतगृहे आदी ठिकाणी असलेल्या जीवनावश्‍यक वस्तूंची उपलब्धता व दरांची पडताळणी करून कारवाई बाबत निर्णय घेतात. जीवनावश्‍यक वस्तूंची साठेबाजी किंवा चढ्या दराने विक्री केल्यास सात वर्षापर्यंत कैद होऊ शकते. पुरवठा विभागासोबतच महसूल विभाग आणि वैधमापन शास्त्र विभाग व पोलिस यांना संयुक्त कारवाई करण्यात येते. पुरवठा विभागाला सहकार्य करा...

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत अंत्योदय योजना तसेच प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब धारकांना नियमित धान्यासोबतच मोफत तांदळाचे वितरण पूर्ण होत आहे. केशरी रेशनकार्ड असलेल्या व यापूर्वी कोणतेही लाभ न घेणाऱ्या कुटुंबांना मे आणि जून महिन्यामध्ये जिल्ह्यातील 10.18 लाख लोकांना गहू व तांदळाचे वितरण करण्यात येणार आहे. या कामामध्ये पुरवठा विभागाची यंत्रणा व्यस्त आहे. अशा वेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत स्वस्त धान्य दुकानांमधून पुरवठा केला जाणाऱ्या अन्न-धान्याच्या कामामध्ये सहाय्य करण्याचे आदेश काढले आहेत.



