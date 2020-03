अहल्याबाईं होळकरांचे इंदोरचे वंशज करणार हे काम

नगर ः अहल्याबाई होळकर यांनी मराठेशाहीची पताका उत्तर भारतात फडकत ठेवली. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात एकदम कुशल पद्धतीने राज्यकारभार केला. त्यांनी केलेले जलव्यवस्थापन आजही अभ्यासण्यासारखे आहे. दरोडेखोरांचा केलेला बीमोड असो नाही तर मैदानात दाखवलेला पराक्रम असो, अशा सर्वच बाबतीत त्यांची सरस कामगिरी होती. नद्यांवर बांधलेले घाट, बारवा आजही प्रेक्षणीय आहेत. मात्र, त्याचे पुनर्जीवन झाल्यास लोकांना त्याचा फायदा होईल. ""दुष्काळातून शेतकरी व सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी अहल्याबाई होळकरांनी बांधलेल्या सर्व बारवांचे पुनर्जीवन करण्याची मोहीम आगामी काळात हाती घेणार आहे,'' असे प्रतिपादन पुण्यश्‍लोक अहल्याबाई होळकरांचे इंदोर संस्थानचे वारस भूषणसिंह राजे होळकर यांनी केले.

पुण्यश्‍लोक संस्कार प्रतिष्ठानतर्फे नगरमध्ये राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी छत्रपती शिवाजी महाराज लोक विद्यापीठाचे महासंचालक डॉ. मंगेश देशमुख होते. लक्ष्मी धनगर, दादाभाऊ चितळकर, अण्णासाहेब बाचकर, अशोक कोळेकर, सुवर्णा पाचपुते, शरद बाचकर आदी उपस्थित होते.

होळकर म्हणाले, ""अहल्याबाईंनी इंदोर संस्थानच्या गादीवर असताना बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पाच ज्योतिर्लिंगांचा जीर्णोद्धार केला. पिण्याच्या पाण्यासाठी बहुतांश ठिकाणी बारव व विहिरी बांधल्या. नगर जिल्ह्यातील बारव व अन्नछत्र यांना गतवैभव मिळवून देण्यासाठी होळकर संस्थान व राज्य सरकारकडून भरीव मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू.'' प्रास्ताविकात प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पोपट महारनवर यांनी केले. अनेक मान्यवरांना पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. बाबासाहेब नऱ्हे यांनी सूत्रसंचालन केले. वैशाली पिसाळ यांनी आभार मानले.

Web Title: This will make the descendants of Ahlilyabai Holkar