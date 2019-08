विंग ग्रामपंचायत गायरान जागेत स्मशानभूमी उभारणार 

विंग ः येथील खासगी जागेतील स्मशानभूमीमुळे निधी टाकताना अनेक अडचणी येत होत्या. वारंवार निधी परत जात होता. या मुद्‌द्‌यावरून गायरानच्या स्वतंत्र्य जागेत नव्याने स्मशानभूमी उभारण्याचा निर्णय ग्रामसभेत सर्वानुमते झाला. तसा ठरावही केला. 24 बाय सात योजनेच्या रखडलेल्या कामावरून संबंधित ठेकदारास मात्र ग्रामस्थांनी धारेवर धरले.

ता. 15 ऑगस्टची ग्रामसभा सरपंच धनाजी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे झाली. 24 बाय सातचे काम का थांबले आहे. ती कधी सुरू होणार, याबाबत संबंधित ठेकेदारास जाब विचारला. त्यास धारेवर धरले. या वेळी ग्रामस्थांनी तक्रारी मांडल्या. काम पूर्णत्वानंतर ग्रामस्थांनी घरोघरी पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय उर्वरित रक्कम दिली जाणार नाही. योजनेवरील वीजबिलाची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील, असेही ठणकावून सांगितले. दीड महिन्यात काम पूर्णत्वाची हमी त्यांनी दिली. अतिवृष्टीमुळे पिकाच्या नुकसानभरपाईत शासनाने शेतकऱ्यांची थट्टाच केली आहे. त्यावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. वैरणीसाठी शंभर टक्के अनुदानित न्यूट्रोफील बहुवर्षीय घास गवत योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केले. जीर्ण घरांच्या प्रश्नावर संबंधितांनी ती उतरावावीत. अन्यथा जीवितहानी झाल्यास सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा त्यांचावर दाखल करण्याबाबत चर्चा झाली. पाणी अडविण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली.

जिल्हा परिषद सदस्य शंकरराव खबाले, सदस्य भागवत कणसे, नीळकंठ खबाले, शिवाजी पाटील, जे. एस. पाटील, राजेंद्र खबाले, संपत खबाले, शिवाजी खबाले, तलाठी गणेश तडाखे, बी. बी. माळी, पर्यवेक्षिका व्ही. ए. ओमासे यांसह सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. एक दोघा मद्यपींनी मात्र सभेत काही मुद्‌द्‌यावरून गोंधळ घातल्याने सभेत वारंवार व्यतय आला. त्यामुळे सभा तीन तासांहून अधिक वेळ सुरू राहिली. ग्रामविकास अधिकारी किसन रोंगटे यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून सभेला प्रारंभ झाला.

