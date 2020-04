'रुबी'मधील महिलेने केला या गावात चोरून प्रवेश

आळसंद : पुणे येथून द्राक्षांची वाहतूक करणाऱ्या टेंपोमधून चोरून प्रवास करून आळसंद (ता. खानापूर, जि. सांगली) येथील एक महिला दोन दिवसापूर्वी गावात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन समितीला मिळताच त्यांनी विटा येथील प्रशासनाच्या गोपनीय विभागाला त्याची माहिती दिली. प्रशासनाने चौकशी करून तिच्यासह कुटुंबातील चारजणांना होम क्वारंटाईन केले. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हाबंदी आदेश लागू केला आहे. त्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या महिलेविरुद्ध विटा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही महिला पुणे येथे रूबी हॉस्पिटलमध्ये कामाला असल्याचे उघड झाले आहे. पुणे व मुंबई येथे दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या कोरोनाच्या भीतीने अनेकजण आता वेगवेगळ्या शक्कल लढवू लागले आहेत. आळसंद येथे आलेल्या महिलेने पुणे येथून आले नसून कासेगाव (ता. वाळवा) येथून आल्याचे खोटी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन समितीला सांगितली. समितीमधील अध्यक्ष, सचिव, पोलिस पाटील व सदस्यांना तिचा संशय आल्याने याबाबतची माहिती प्रशासनाच्या गोपनीय विभागाला दिली. प्रशासनाने चौकशी केली असता. महिला पुणे येथून आल्याचे निदर्शनास आले. दरम्यान, पोसेवाडी येथील तीन व भांबर्डे येथील दोन जणांना होम क्वारंटाईन केल्याचे तहसीलदार हृषीकेश शेळके यांनी सांगितले.

