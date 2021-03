मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतून घाटनांद्रेत काम गतीने सुरू 

घाटनांद्रे : येथे मंजूर एक कोटी सतर लाख रुपये खर्चाच्या मुख्यमंत्री पेयजल योजने अंतर्गत ंपिण्याच्या शुद्ध पाण्याच्या योजनेचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे. गावात पाईपलाईन बसवण्याचे काम सुरु झाले आहे. याबाबतची माहिती अशी, की माजी उपसभापती अनिल शिंदे यांच्या पुढाकाराने खासदार संजय पाटील यांनी तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच्यांमार्फत घाटनांद्रेसाठी पिण्याच्या शुध्द पाण्यासाठी योजना मंजूर केली होती. एक कोटी सतर लाख रुपये खर्चाच्या मुख्यमंत्री पेयजल योजनेचे काम सध्या युध्द पातळीवर सुरू आहे. योजने अंतर्गत रायवाडी तलावाशेजारी विहीर खोदली जाणार आहे. त्यालगत जॅकवेल व पंपहाऊस बसवण्यात येणार आहे. तेथून साधारणपणे आठ - नऊ किलोमीटरवर बंदिस्त पाईपलाईनद्‌वारे घाटनांद्रेत पाणी आणून शुद्धीकरण करुन टाकीत टाकून ते पाईपलाईनद्‌वारे घरोघरी पुरवले जाणार आहे. गावात नवीन पाण्याची टाकी, शुद्धीकरण व पंप हाऊस उभारले जाणार आहे. योजनेसाठी गावात पाईप येऊन पडल्या आहेत. गावांतर्गत पाईप लाईन टाकण्याचे कामही सुरु आहे. रायवाडी तलावाशेजारी जॅकवेल व पंपहाऊसचे बरेच काम मार्गी लागले आहे. योजनेमुळे गावाला शुध्द व मुबलक प्रमाणात पाणी मिळणार आहे. जनतेत समाधानाचे वातावरण आहे. खासदार संजय पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याने योजना पुर्णत्वाकडे जात आहे. गावाला लवकरच भरपूर व शुद्ध पाणी मिळणार आहे.

- अनिल शिंदे, माजी उपसभापती संपादन : प्रफुल्ल सुतार

