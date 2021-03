मांगलेत लिंगायत दफनभूमी भिंतीचे काम दोन वर्षापसून अर्धवट 

मांगले : येथील लिंगायत समाजाच्या दफनभूमीच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम दोन वर्षापसून अर्धवट स्थितीत आहे. शासनाच्या 25/15 योजनेतून मंजूर कामासाठी निधी नसल्यामुळे काम अर्धवट स्थितीत आहे. झालेल्या कामाची बिले मिळाली नसल्यामुळे पुढील काम ठेकेदाराने थांबवले आहे. मंजूर कामाचा निधी उपलब्ध कसा होत नाही, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. कामाबाबत विचारणा केल्यानंतर ठेकेदार सकारात्मक उत्तर देत नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिका-यांनाही लोकांनी काम ठेकेदाराने थांबवल्याचे अनेकवेळा सांगितले. मात्र तालुक्‍याचे अधिकारीही सकारात्मक उत्तरे देताना दिसत नाहीत. निधी नसल्यामुळे काम थांबले आहे, असे अधिकारी वा ठेकेदार सांगू शकत नाहीत. त्यामुळे काम आहे त्या स्थितीत थांबवले आहे काय ? अशी शंका लोकांना येवू लागली आहे. दफनभूमीच्या संरक्षक भिंतीच्या कामाची 28 फेब्रुवारी 2019 ला निविदा निघून काम कामाला सुरुवात झाली होती. माजी आमदार शिवाजीराव नाईक यांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सुमारे तीन लाख 34 हजार रुपये कामासाठी मंजूर झाले आहेत. हे काम तीन महिन्यात पूर्ण करायचे होते. मात्र आज दोन वर्षांनंतरही काम पूर्ण झालेले नाही. 25/15 योजनेतून सदरचे काम मंजूर आहे. ठेकेदाराने स्वतःच्या जबाबदारीवर काही प्रमाणात काम पूर्ण केले. त्याची बिले त्यांना दिली आहेत. मात्र योजनेसाठी निधी नसल्यामुळे काम रखडले आहे. ठेकेदाराला काम पूर्ण करण्याबाबत सांगितले, मात्र अगोदरची बिले मिळाली नसल्यामुळे त्यांना आर्थिक अडचण आली. महिनाअखेरपर्यंत निधी उपलब्ध होण्याची शक्‍यता आहे. निधी उपलब्ध होताच प्राधान्याने काम पूर्ण करण्यात येईल. - अतुल केकरे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग संपादन : प्रफुल्ल सुतार

