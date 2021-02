सांगली लगतच्या तीन पुलांच्या कामांना आता गती

सांगली : सांगली लगतच्या तीन पुलांच्या कामांनी आता गती घेतली आहे. पुढील महिनाभर आयर्विन पूल दुरुस्ती-डागडुजी कामासाठी बंद राहणार आहे. हरिपूर-कोथळी पूलाचे कामाने आता गती घेतली असून पावसाळ्यापुर्वी हे काम पुर्ण करण्यासाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करीत आहे. तर आयर्विनला पर्यायी अशा बंधाऱ्यालगतच्या नियोजित पूलाला जोडणाऱ्या रस्त्यासाठी सांगलीवाडीत पुढील आठवड्यात मोजणी करून शेतकऱ्यांना भूमीसंपादनाच्या नोटीशी दिल्या जाणार आहेत. याबाबत शाखा अभियंता एस. एस. मुजावर म्हणाले,""पुलाचे स्ट्रक्‍चरल ऑडीट पुर्ण झाले आहे. पुलाची स्थिती मजबूत आहे. किरकोळ परंतु गरजेच्या अशा डागडुजीसाठी पूल बंद ठेवला आहे. त्यामध्ये पूला पदपथाच्या अँगलचे वेल्डींग, झाडेझुडपे काढणे, दोन्ही बाजूच्या पदपथाचे स्लॅब अशी कामे आहेत. पुलावरील वापरात नसलेली पाण्याची पाईपलाईन काढून घ्यावी यासाठी महापालिकेला पत्र दिले आहे. काम सुरु असताना अपघाताची शक्‍यता विचारात घेऊन वाहतूक पुर्ण बंद ठेवण्यात येणार आहे. महिनाभरात पूल पुर्ववत वाहतुकीसाठी खुला होईल.'' मुजावर म्हणाले,""हरिपूर-कोथळी पूलाचे कामाने गती घेतली आहे. हरिपूर हद्दीतील किरकोळ भूमीसंपादन बाकी आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरु आहे. सध्या या पुलासाठी संलग्न रस्त्यांचे भूमीसंपादन होणार नाही. हरिपूर स्मशानभूमीजवळ अंकली रस्त्याला पूलाचा उतार जोडला जाईल एवढेच काम सध्या होणार आहे. हरिपूर-अंकली रस्त्याच्या डांबरीकरणाची निविदा मंजूर झाली असून त्या कामाला लवकरच सुरवात होईल. मात्र या रस्त्याचे रुंदीकरण सध्या होणार नाही. या रस्त्याची रुंदी तीस मीटर रेकॉर्ड आहे.'' आयर्विनला पर्यायी नव्या पुलासाठी प्रशासकीय कार्यवाही गतीने सुरु आहे. याबाबत महापालिका उपायुक्त दत्तात्रय गायकवाड म्हणाले,""सांगलीवाडी हद्दीत या रस्त्यासाठी शंभर फुट रुंदीने भुमीसंपादन होणार आहे. त्यासाठी ड्रोन सर्व्हे झाला आहे. फाळणी नकाशे, सातबारा उतारे तयार करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष मोजणीच्या कामास आठवडाभरात सुरवात होईल. खांब लावले जातील त्यानंतर संबंधित मालमत्ताधारकांना भुमीसंपादनासाठी नोटीशी बजावल्या जातील.'' वाहतूक प्रथमच प्रदीर्घकाळ बंद....

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सांगलीकरांच्या सेवेत असलेल्या आयर्विन पुलावरील वाहतूक प्रथमच प्रदिर्घकाळ बंद ठेवण्यात येत आहे. पुलाच्या पदपथाचे अँगल गंजले आहेत. त्यामुळे स्लॅब निखळून पडत आहे. त्यासाठी अद्ययावत अशा इपॉक्‍सी ट्रीटमेंटचा वापर केला जाणार आहे. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

Web Title: Work on three bridges near Sangli is now in full swing