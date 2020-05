कामगारांकडे 'हे' कार्ड असेल तरच ते होतील 5 हजारचे लाभार्थी 

बेळगाव ः कामगार असल्याची नोंदणी करण्यासाठी आणि कार्ड मिळविण्यासाठी कामगारानी गेल्या दोन दिवसांपासून कार्यालयामध्ये गर्दी केली आहे. कार्ड मिळविण्यासाठी उद्यमाबाग येथील कामगार खात्याच्या कार्यालयासमोर कामगारांच्या रांगा लागल्या आहेत. अनुदानाचा लाभ हवा असेल तर शासनाने कामगार कार्ड सक्तीचे केले आहे. यामुळे कामगारांची धावपळ सुरू आहे. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून विविध उपायोजना करण्यात आल्या आहेत. गेल्या 52 दिवसापासून संपूर्ण देशात लॉकडाऊन असल्याने कामगारांच्या हाताला काम मिळत नाही. यामुळे अनेकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. या कामागारांना आर्थिक मदत देण्यासाठी शासनाने यापूर्वी 1 हजार रुपये अनुदान मंजूर केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा केंद्र सरकारने एक हजार रुपये अनुदान लागू केले होते. मात्र सध्या कामगारांची आर्थिक परिस्थिती कठीण बनली आहे. यामुळे कामगारांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कामगाराला 5 हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. याबाबतची केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली असून त्याबाबतचा कामगार खात्याला अद्यादेशही पाठविण्यात आला आहे. मात्र, ज्या कामगाराकडे कामगार कार्ड उपलब्ध नसेल त्या कामगारांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे कामगारकार्ड सक्तीचे केले आहे.

कार्ड सक्‍ती करण्यात आल्याने उद्यमबाग येथील कामगार खात्याच्या कार्यालयात कामगारांची गर्दी वाढली आहे. अनेकांना कार्ड उपलब्ध झाले आहे, तीन वर्षानंतर काही कामगारांनी कार्डचे नूतनीकर करून घेतले नसल्याने त्या कामगारांचीही गर्दी कार्यालयात वाढली आहे. कार्डसाठी धडपड सुरू गेल्या दोन महिन्यापासून बांधकामक्षेत्रातील कामे बंद असल्याने माझ्यासारख्या अनेक सेंट्रीग कामगारांना आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे शासनाने जेवढी मदत जाहीर केली आहे, ती मिळविण्यासाठी धडपड सुरू आहे. कार्ड नूतनीकरणासाठी सध्या प्रयत्न सुरू असल्याचे उमेश पाटील यांनी सांगितले.

