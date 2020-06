कामगारांना शेजारच्या जिल्ह्यात "ये-जा' साठी या जिल्ह्यातून मिळणार पास

सांगली, ः लॉकडाऊन शिथिल केल्यापासून शेजारील जिल्ह्यातील कामगारांना जा-ये करण्यासाठी पासची मागणी सातत्याने कामगार वर्गातून करण्यात येत होती. यानियमामुळे अनेक औद्योगिक कारखाने सुरु करुनही कामगारांना कामावर जाता येत नव्हते. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दोन दिवसापूर्वी कामगारांना पास देण्याची कार्यवाही करु, असे स्पष्ट केले होते. त्यांची अंमलबजावणी केली जात आहे.सांगली जिल्ह्यातून शेजारच्या जिल्ह्यात पासची मागणी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक नितीन कोळेकर यांच्याकडे दिली आहे. राज्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये म्हणून राज्य शासनाकडून विविध प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यत येत आहेत. लॉकडाऊनचा कालावधी 30 जून 2020 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. परंतु लॉकडाऊन वाढवीत असताना शासनाने राज्याची आर्थिक बाजू सक्षम होण्याच्या दृष्टीने उद्योग घटकांना परवानगी दिली आहे. सांगली जिल्ह्यातील विविध उद्योग घटकांमध्ये सांगली जिल्ह्याच्या स्थलसीमा हद्दीला लागून असणाऱ्या जिल्ह्यातून कामगार कामास आहेत. सदर कामगारांना ये-जा करण्यासाठी दैनंदिन पास देणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने हा निर्णय घेतला आहे. शेजारील जिल्ह्यात शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही मोठी अडचण होते आहे. त्यांनाही तातडीने पास द्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे.

Web Title: Workers will get a pass from this district for "coming and going" in the neighboring district