सांगली- योगासने, स्केटिंगनंतर येथे आज एक नवा विश्‍वविक्रम प्रस्थापित झाला. 833 विद्यार्थ्यांनी एकाचवेळी 12 लाखांवर कराटे ब्लॉक्‍स केले. दोन टप्प्यात झालेला हा विक्रम पूर्ण होताच एकच जल्लोष झाला. रविवारी सकाळी कोवळ्या उन्हाच्या साक्षीने हा विश्‍वविक्रम ब्राईट फ्युचर इंग्लिश मीडिअम स्कूलच्या प्रांगणात प्रस्थापित झाला. या विश्‍वविक्रम कार्यक्रमाचे उद्‌घाटन महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या हस्ते झाले.

यात सुमारे 833 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत पहिल्या दहा मिनिटांत 5 लाख 58 हजार 110 ब्लॉक्‍स केले. दुसऱ्या 10 मिनिटांमध्ये 6 लाख 58 हजार 70 ब्लॉक्‍स केले. या विश्‍वविक्रमासाठी निरीक्षक म्हणून सिनियर स्पोर्टस्‌चे प्रतिनिधी सुहास कारेकर यांनी काम पाहिले. प्रभाग सभापती उर्मिला बेलवलकर, नगरसेवक सुब्राव मद्रासी, ऍड. प्रमोद भोकरे, राजीव कोरे ब्राईट फ्युचर पब्लिक स्कूलच्या प्राचार्या जयलीला एम. व्ही, सांगली शिक्षण संस्थेचे सचिव श्री. गोरे, श्रद्धा सर्जिकल अँड ऍक्‍सिडेंट हॉस्पिटलच्या डॉ. दिशा कुलकर्णी, आरजीपी ज्वेलर्सच्या मीरा पेंडुरकर,

सौ. सुंदरबाई शंकरलाल मालू इंग्लिश मीडिअम स्कूलच्या प्राचार्य शैलजा महाजन, सिटी इंग्लिश मीडिअम स्कूलचे प्राचार्य शीतल कुंभार, इंग्लिश मीडिअम स्कूल माधवनगरच्या प्राचार्या जयंती बंकापुरे, चाटे स्कूल विजयनगरच्या प्राचार्य संध्या बारटक्के, जिनिअस पब्लिक स्कूलच्या प्राचार्या जयश्री कोळी, रजपूत इंग्लिश मीडिअम स्कूलचे प्राचार्य कपिल रजपूत, आप्पासाहेब बिरनाळे पब्लिक स्कूल (सांगली)चे को-ऑडिनेटर दिनेश करणाले, सक्‍सेस अकॅडमीचे संस्थापक संतोष चिवटे उपस्थित होते. सहभागी खेळाडूंना जपान शोतोकान कराटे डू कांनिजुकु ऑर्गनायझेशन इंडियाचे अध्यक्ष परमजित सिंग व कांनिजुकु चॅंपियन्स कराटे अकॅडमीचे अध्यक्ष महेश भोकरे, अमित यादव, यासीन झांबरे, सुनील कांबळे, असलम पटेल यांचे मार्गदर्शन लाभले. मनीष कुकरेजा, धीरज मुल्या, चिन्मय जोशी, ओम कल्याणकर, दीक्षिता मुल्या, श्रुती सासणे, निनाद जोशी, आदित्य वैद्य, अभिषेक धुमाले, निखिल खत्री, आर्य पेंडुरकर यांचे सहकार्य लाभले.

