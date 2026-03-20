World Sparrow Day : ‘या चिमण्यांनो परत फिरा रे…’ शहरातून हरवलेली चिऊताई पुन्हा कशी येईल?

प्रत्येकाच्या अंगणात सकाळपासून सायंकाळपर्यंत किडे, जमिनीवर पडलेले धान्य चोचीने टिपत बागडणारी इवलिशी चिऊताई आता मात्र शहरांमध्ये तर शोधूनही सापडत नाही. चला, या दिवसाच्या निमित्ताने तरी आपण त्यांना पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी किंवा किमान त्यांच्या जीवनचक्रामध्ये आपल्याकडून ढवळाढवळ होणार नाही इतकी तरी काळजी घ्यायला सुरुवात करू...- प्रा. शशिकांत ऐनापुरे, वन्यजीव व पर्यावरण अभ्यासक.१९६० च्या दशकात चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान माओ त्से तुंग यांनी, एक चिमणी एका दिवसाला साधारणपणे ४५ ते ५० ग्रॅम धान्य खाते असा हिशेब करून, धान्याची नासाडी होत असल्याचा निष्कर्ष काढत चिमण्या मारण्याचा आदेश दिला होता. चीनच्या लोकांनी माओ यांचा आदेश मानून चिमण्या मारायला सुरुवात केली..त्यानंतर एक-दोन वर्षांत थोडा सकारात्मक बदल जाणवला व धान्याच्या उत्पादनात वाढ झाली. परंतु त्यानंतर मात्र धान्य पिकांवर किडे, अळ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जमा होत असलेले व त्यामुळे धान्याचे उत्पादन कमी होत चालल्याचे दिसू लागले. शेतीमधल्या किड्यांची संख्या अमाप वाढली. पिकं नष्ट व्हायची वेळ आली. त्यावेळी धान्याबरोबरच किडे खाणाऱ्या चिमण्यांची निसर्गचक्रातील किंवा अन्नसाखळी मधील महत्त्वाची भूमिका लक्षात आली. .पर्यावरणापुढे उभे राहू शकणारे धोके लक्षात आले आणि त्यामुळे चीनमधील हा आदेश कालांतराने रद्द करावा लागला. प्रत्यक्षात चिमण्या अगदी किरकोळ प्रमाणात धान्य खातात हे लक्षात आले. त्यानंतर अनेक वर्षांनी जगभरच, तज्ज्ञांच्या अभ्यासामुळे 'इवलीशी चिऊताई जगायला हवी,' याची जाणीव निर्माण झाली. चिमण्यांच्या संवर्धनासाठी २०१० पासून २० मार्च हा दिवस दरवर्षी 'जागतिक चिमणी दिवस' म्हणून साजरा केला जाऊ लागला..भारतात नाशिक येथील 'नेचर फॉरएव्हर सोसायटी'चे संस्थापक आणि निसर्गरक्षक मोहम्मद दिलावर आणि फ्रान्समधील 'इकोसिस ॲक्शन फाउंडेशन' या संस्थांनी, तसेच जगभरातील इतर काही स्वयंसेवी संस्थांनी चिमण्या कमी होण्याची कारणे शोधण्यासाठी अभ्यास केला आणि चिमण्यांना जगविण्यासाठी मदत करण्यास सुरुवात झाली. .या दिवशी लोकांमध्ये चिमणी वाचविण्यासाठीची जागृती करणे, तिचे अन्नसाखळीतील पर्यायाने पर्यावरणातील महत्त्व समजावणे, चिमणीला जगण्यासाठी योग्य अशी परिस्थिती निर्माण करणे अशा प्रकारचे कार्यक्रम वैयक्तिक व संस्था पातळीवर आयोजित केले जातात. चिमणीसाठीच्या या जनजागृतीची गरज खरंच कायमस्वरुपी आहे..कमी कमी होत चाललेली झाडे, वाढते आधुनिकीकरण, आधुनिक शेती पद्धतीमध्ये रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वारेमाप वापर, गगनचुंबी इमारतीत होणारी वाढ, या सर्व गोष्टींमुळे चिमणी अडचणीत आली आहे. मोबाइल टॉवर्स व इंटरनेट सिस्टिममुळे सगळीकडे तयार झालेले अदृश्य जाळे यामुळे चिमण्यांच्या प्रोजेक्ट उत्पादनावर परिणाम होऊ लागले आहे, असे मत काही पक्षितज्ज्ञांनी नोंदविले. .चिमणीला अधिवासाबरोबरच घरटे बांधण्यास अनुकूल गोष्टी उपलब्ध करून देणे, घराभोवती शक्य असल्यास छोटी झाडे-झुडुपे लावणे, घराजवळ, चिऊताईसाठी किमान पाणी ठेवणे अशा गोष्टी प्रत्येक जण करू शकतो. एखाद्या पक्ष्याचे घरटे दिसल्यास अशा ठिकाणी जवळपास न जाणे किंवा त्यांच्या जीवनामध्ये ढवळाढवळ न करणे इतक्या गोष्टी जरी पाळल्या तरी सार्थक होईल.