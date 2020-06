यंदाचा "अभंगरंग' ऑनलाईन; या संस्थेचा अभिनव प्रयोग

सांगली : संगीताचार्य पंडित द. वि. काणेबुवा प्रतिष्ठानच्यावतीने दरवर्षी आषाढी एकादशीनिमित्त होणारी यंदाची "अभंगरंग' हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी कोरोना आपत्तीमुळे हा कार्यक्रम ऑनलाईन असेल. पंडित संजीव अभ्यंकर आणि सौ.मंजुषा पाटील यांचा सहभाग असेल. अशाप्रकारे प्रथमच ही मैफल होत असून उद्या (रविवारी) सायंकाळी साडे पाच वाजता या कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. यंदा 21 फेब्रुवारी 2020 पासून संगीताचार्य पंडित द. वि. काणेबुवा यांचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरु झाले आहे. प्रतिष्ठानची स्थापना 2007 मध्ये झाल्यापासून "अभंगरंग' हा कार्यक्रम आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने दरवर्षी होत असतो. कोरोनाच्या आपत्तीतही त्यात खंड पडू नये यासाठी हा कार्यक्रम ऑनलाइन असेल. देशपरदेशातील सर्व रसिकांना या कार्यक्रमाचा लाभ http://bit.ly/2UXyVkk. लिंकद्वारे 200 रुपये देणगी शुल्क जमा करून घेता येईल. उद्याच्या मैफलीची सर्व तांत्रिक तयारी निर्दोष व्हावी यासाठी प्रतिष्ठानतर्फे परिश्रम घेतले आहेत. नेहमीप्रमाणेच हा कार्यक्रमही रसिकांना मनमुराद आनंद देईल असा आत्मविश्‍वास संयोजक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष गोविंदराव बेडेकर यांनी व्यक्त केला.

Web Title: This year's "Abhangarang" will be online; an innovative experiment of this organization