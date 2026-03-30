Crime News : येळावी फाट्यावर तरुणाकडून २ गावठी पिस्तुले जप्त; मेढा येथील संशयितास अटक, २ काडतुसे हस्तगत

तासगाव : तासगाव तालुक्यातील पाचवा मैल परिसरातील येळावी फाटा परिसरात पिस्तुलाची विक्री करण्यास आलेल्या मयुरेश सुरेश गोरे याला तासगाव पोलिसांच्या पथकाने कारवाई करत अटक केली. त्याच्याकडून दोन गावठी पिस्तुले आणि दोन जिवंत काडतुसे असा १ लाख ५२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..तासगाव पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की २६ मार्च रोजी तासगाव ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विशाल टकले यांना गोपनीयरीत्या एक जण पाचवा मैल येथे पिस्तूल विकण्यास येणार असल्याची माहिती मिळाली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक पाटील, पोलिस उपनिरीक्षक राजू अन्नछत्रे, अमर सूर्यवंशी, सुरेश भोसले, विवेक यादव, निलेश डोंगरे, योगेश जाधव, सुरज जगदाळे यांच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत येळावी फाटा येथे मयुरेश सुरेश गोरे (वय २१, मेढा, जि. सातारा) हा संशयास्पदरीत्या आढळून आला..त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याच्याकडे १ गावठी पिस्तूल आणि १ काडतूस असा ७६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल मिळून आला. याप्रकरणी संशयित मयुरेश गोरेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याला अटक करून न्यायालयात हजर केले असता उद्या (सोमवार) पर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली. त्याच्याकडे तपास केला असता पुणे येथून ओम नावाच्या व्यक्तीकडून दोन पिस्तुले आणि दोन जिवंत काडतुसे खरेदी केल्याचे सांगितले. दुसरे पिस्तूल त्याने येडमच्छिंद्र येथील मित्राच्या शेतात लपवून ठेवल्याचे सांगितले. पोलिसांनी तेथून मुद्देमाल जप्त केला. उपनिरीक्षक राजू अन्नछत्रे अधिक तपास करत आहेत.