मास्कचा कानावर ताण पडतोय, मग हे वाचा

सांगली ः कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळायचा असेल तर मास्क वापरलाच पाहिजे. त्याला सूट नाही. पण, काही मास्क कानाला अडकावला की त्याचा कानावर ताण पडतो. कान दुखायला लागतो. त्यावर कानपूर आयआयटीत काम करणाऱ्या सांगलीकर तरुण संशोधक श्रीमुख हंकारे यांनी कानाची काळजी घेणारी एक छोटी क्‍लीप निर्माण केली आहे. हा तोच तरुण आहे, ज्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनी दौऱ्यावेळी विशेष दखल घेतली होती. सध्या कोरोनापासून बचावासाठी मास्क वापरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे मास्क वापरत आहे. साऱ्यांना एन-95 मास्क मिळणे शक्‍य नाही. काहीजण रुमाल वापरत आहेत तर बहुतेकांनी सूती कापडापासून बनवले आणि इलॅस्टिक असणारे मास्क खरेदी केले आहे. त्याचे इलॅस्टिक कानाला मागील बाजूने लावावे लागते. त्याचा ताण कानावर पडतो. सतत कामात असणाऱ्यांना तर त्याचा खूपच त्रास होतो. या विषयावर श्रीमुखे हे जर्मनी येथील मित्रांशी चर्चा करत असताना या क्‍लीपची कल्पना सूचली. साऱ्यांनी ती शेअर केली आणि आपण जेथे आहोत तेथे ती बनवण्याचे ठरवले. श्रीमुख यांनी सांगलीत धडपड सुरु केली. या क्‍लीपसाठी भाजपचे युवा नेते पृथ्वीराज पवार यांनी प्लॅस्टिक उपलब्ध करून दिले. संदीप घोरपडे यांनी लेझर कटींगसाठी सहकार्य केले. ही क्‍लीप अत्यंत उपयुक्त असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात एक हजार क्‍लीप बनवण्यात आल्या. आज त्या काही पोलिस, वैद्यकीय अधिकारी, मेडिकल कर्मचारी यांनी देण्यात आले. आता प्रशासनाची मान्यता घेऊन अधिक क्‍लीप तयार करण्याचा श्रीमुख यांचा प्रयत्न असणार आहे. लहान मुलांनाही उपयुक्त मास्कचे आकार मोठ्या व्यक्तींसाठी असते. लहानग्यांनी अडचण होते. ही क्‍लीप वापरल्यास ती अडचणही दूर होते. सध्या तरी या क्‍लीपचे मोफत वितरण सुरु आहे. भविष्यात ती बाजारात आली तर नवल नको.

