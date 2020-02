मला शोधताय ः मीच मारलंय तिला, प्रियकराचा कबूलनामा

राहुरी: राहुरी कृषी विद्यापीठ परिसरात काल (रविवारी) सायंकाळी सहा वाजता निर्जनस्थळी एकाने तीस वर्षांच्या महिलेवर धारदार शस्त्राने वार केले. महिलेला रक्ताच्या थारोळ्यात सोडून हल्लेखोर पसार झाला. जखमी अवस्थेत नगर-मनमाड रस्त्यावर येऊन महिलेने प्रवाशांकडे मदत मागितली. परिसरातील ग्रामस्थांनी कळविल्यावर राहुरी पोलिसांनी तेथे जाऊन तिला नगरमधील रुग्णालयात दाखल केले. दरम्यान, हल्लेखोर काल रात्री उशिरा स्वतःहून राहुरी पोलिस ठाण्यात हजर झाला. तिच्यासमवेत आला होता फिरायला

असिफ कबीर पठाण (वय 30, रा. हरेगाव, ता. श्रीरामपूर), असे आरोपीचे नाव आहे. तो काल एका महिलेसमवेत मुळा धरण परिसरात फिरायला आला होता. सायंकाळी सहा वाजता दोघेही कृषी विद्यापीठाच्या मेंढी प्रकल्पाजवळ निर्जनस्थळी बसले होते. तेथे दोघांचे भांडण झाले. त्यातून आरोपी पठाणने धारदार चाकूने महिलेच्या गळ्यावर, हातावर व कानावर सहा वार केले. वार करून पळाला महिला रक्ताच्या थारोळ्यात पडली. तिला तसेच सोडून तो पसार झाला. रक्तबंबाळ अवस्थेत महिला चालत नगर-मनमाड रस्त्यावर आली. रस्त्यावरील प्रवाशांकडे तिने मदत मागितली. लोकांनी पोलिस निरीक्षक मुकुंद देशमुख यांना माहिती दिली. त्यांनी पोलिस पथक पाठवून जखमी महिलेला दवाखान्यात हलविले. स्वतःहून हजर

पोलिसांनी आरोपीचा शोध सुरू केला. काल रात्री उशिरा आरोपी पठाण स्वतःहून राहुरी पोलिस ठाण्यात हजर झाला. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. जखमी महिलेवर नगर येथे खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत. तिचा जबाब नोंदविल्यानंतर गुन्हा दाखल केला जाईल, असे पोलिस निरीक्षक देशमुख यांनी सांगितले.

आरोपी पठाण विमा सल्लागार असून, जखमी महिला एका रुग्णालयात काम करते. दोघेही श्रीरामपूर तालुक्‍यातील असून, प्रेमप्रकरणातून ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.

